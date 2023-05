Zittersieg für SPD-Landrat: „Irgendwann werden wir einen AfD-Dammbruch erleben“

Dass der frisch gewählte Landrat des Landkreises Oder-Spree im Bundesland Brandenburg zur vereinbarten Zeit nicht zum Interview ans Telefon kommen kann, liegt daran, dass Frank Steffen in der Badewanne sitzt – Spannung abwaschen. „Das ist jetzt mal nötig“, lacht seine Ehefrau in der Leitung. Tags zuvor hatte sich der SPD-Kandidat Steffen mit 52,4 Prozent der abgegebenen Stimmen in einer Stichwahl gegen den Konkurrenten von der AfD durchgesetzt, für den 47,6 Prozent stimmten. Im ersten Wahlgang hatte Rainer Galla, der Mitbewerber von der äußeren Rechten 24,8 Prozent geholt gehabt, während Steffen am 23. April nur 22,5 Prozent errungen hatte. Damit hatte am Sonntag die Möglichkeit bestanden, dass zum ersten Mal in Deutschland ein Politiker der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuften AfD Landrat wird. Es kam anders.

Herr Steffen, herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Landratswahl. Wie empfanden Sie den gestrigen Tag?

Die Auszählung der Ergebnisse war schon sehr spannend. Da kamen erst die kleineren Wahllokale rein. Mählich zeichnete sich vor allem im Westen des Landkreises eine Tendenz ab, dass ich vorne liegen könnte. Und dann kam die Briefwahl dazu, die schon in der ersten Runde gut für mich ausgefallen war.

„ESC-Gucken ist frustrierend statt entspannend“

Konnten Sie am Wahlwochenende auch entspannen? Beispielsweise Eurovision Song Contest anschauen?

Nein, ESC gucke ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr – das ist frustrierend statt entspannend. Am Sonnabend haben wir stattdessen noch mal richtig Wahlkampf gemacht – von früh um neun bis abends um neun. Sonntag habe ich dann ein wenig Sport gemacht und den Tag mit den Kindern verbracht.

Bei der Stichwahl waren mehr Wählerinnen und Wähler an den Urnen als bei der eigentlichen Wahl im April, und das Ergebnis der ersten Wahl wurde zu Ihren Gunsten gedreht. Hatten Sie das Gefühl, man wollte nicht der erste Landkreis in der Republik sein, der an die AfD fällt?

Genau diese Rückmeldung bekam ich in Telefongesprächen und an den Infoständen. Viele Menschen waren sehr besorgt über diese Entwicklung. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass es auch dem AfD-Kandidaten Rainer Galla gelungen ist, eine ganze Menge Menschen über das erste Ergebnis hinaus zu mobilisieren.

Was hat Ihnen bei der Stichwahl geholfen?

Zum einen, dass es eben eine Auseinandersetzung mit der AfD war, die Menschen unterschiedlicher politischer Einstellungen zusammengeführt hat. Thematisch habe ich in den letzten drei Wochen die Probleme der Gesundheitsversorgung durch Ärztemangel noch einmal nach vorne gespielt, was in ländlichen Bereichen ein sehr großes Thema ist. Wir haben zwei kommunale Krankenhäuser und müssen abwarten, wie sich die Reform von Bundes­gesundheits­minister Lauterbach auf deren Fortbestand auswirkt. Dann ging es um Investitionen in die Schulen und den Öffentlichen Personennahverkehr, der für viele Menschen im Kreis wichtig ist. Das wurde aber stark überdeckt von bundespolitischen Themen – Flüchtlingsgipfel, Heizungsdebatte … Das hatte die Leute viel stärker bewegt als das, was wir im Landkreis vorhaben.

„Herkunft spielte nur bei einem Teil der Wähler eine Rolle“

Herr Galla kommt aus dem Ruhrgebiet. Woher kommen Sie? Wie stark spielt regionale Verwurzelung bei einer solchen Wahl noch eine Rolle?

Ich bin ein Kind der Region – 1971 hier in Beeskow geboren, habe eine Ausbildung im Stahlwerk von Eisenhüttenstadt gemacht, war dann mal drei Jahre studienhalber im Westen, bin aber eigentlich immer im Landkreis gewesen. Aber das spielte nur bei einem Teil der Wähler eine Rolle. Herr Galla konnte viele Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen, für die dieser regionale Herkunftsaspekt offenbar keine Rolle spielt.

Anders als bei der Bürgermeisterwahl in Cottbus blieb bei der Landratswahl in Oder-Spree eine gemeinsame Wahlempfehlung der demokratischen Parteien aus. Warum?

Bei der CDU hat man meiner Meinung nach ein wenig taktiert. Man setzte darauf, dass das Quorum wieder nicht erreicht würde – und dann hätte der Kreistag den Landrat gewählt. Das ist mir jedenfalls von der CDU gespiegelt worden, wobei sich der CDU-Mitbewerber ein paar Tage vor der Stichwahl doch sehr deutlich für mich ausgesprochen hat. Die Freien Wähler hatten in der gesamten Wahlphase eine Kampagne gegen mich geführt und konnten zum Schluss nicht mehr über ihren Schatten springen. Ich hatte das Gefühl, alle dachten, am Ende würde es die SPD in der Auseinandersetzung mit der AfD schon richten. Naja, das war diesmal dann aber ziemlich knapp, nicht wahr?

Weil der AfD-Kandidat auch freundlich wirkte.

Das stimmt. Die AfD hat hier einen Kandidaten aufgestellt, der nicht polarisierte, der wie der nette Onkel von nebenan aufgetreten ist. Sie hat auf bundespolitische Themen gesetzt, zum Teil sogar Plakate aus dem Bundestagswahlkampf verwendet. Ich glaube, dass das eine neue Strategie ist, sich nach außen hin anschlussfähig zu geben. Schaut man freilich in die Partei oder auf die Junge Alternative, sind sie doch weiterhin auf einem sehr radikalen Kurs.

Auf kommunaler Ebene arbeiten Parteien oft am Parteiprogramm vorbei im Dienst der Gemeinde und der jeweiligen Sache zusammen. Politikwissenschaftlerinnen und ‑wissenschaftler bescheinigen der AfD allerdings eine eher schlechte Performanz, eine Verhinderungs- und Verzögerungstaktik. Wie ist die Zusammenarbeit mit der „blauen“ Fraktion im Landkreis?

Bei uns ist das ganz speziell. Die AfD-Fraktion im Kreistag ist untereinander über die gesamte Wahlperiode höchst zerstritten gewesen, es gab Ein- und Austritte, Wechsel in der Fraktionsführung, sodass sie kommunalpolitisch eigentlich so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten ist.

Obwohl sie in der Fraktionsstärke von zehn Kreistagsabgeordneten mit der SPD gleichzieht.

Das hatte sich zwischenzeitlich auch mal auf sieben verkleinert. Aber andernorts im Landkreis, etwa in Eisenhüttenstadt in unserem Kreis, wo es auch AfD-Abgeordnete gibt, geht es schon auch um die jeweilige Sache und es stimmt natürlich niemand gegen etwas Gutes, nur weil die AfD-Abgeordneten dabei sind. Ist ein Gehweg vernünftig, dann will man den selbstverständlich auch dann, wenn die AfD dafür ist.

Oft verorten sich AfD-Wähler selbst nicht offen rechts, sondern als Protestwähler. Oder-Spree ist aber von außen betrachtet keine deutsche Verzweiflungsregion – man spricht da auch vom Tesla-Kreis. Weshalb wird bei Ihnen protestiert?

Die Sicht auf den Landkreis ist von innen ganz ähnlich wie von außen. Es gab in der Zeit des Wahlkampfs großen Protest gegen eine kleine Flüchtlingsunterkunft im ländlichen Bereich. Dann ist da der Ukraine-Krieg und die spezielle Sicht darauf sowie das allgemeine Gefühl des Abgehängtseins. Auf der Klaviatur von „Ihr werdet hier vergessen“ und „Im Osten ist eh alles schlechter“ spielt die AfD.

„Man hält sich hier im Osten zugute, Russland besser verstehen zu können“

Wie sind denn die Geflüchtetenzahlen in Oder-Spree?

Es sind hier 178.000 Einwohner, 1600 Flüchtlinge sind bei uns untergebracht. Das ist keine dramatische Zahl und man hat die Unterbringung im Landkreis gut organisiert. In Eisenhüttenstatt ist es etwas anders – dort ist die zentrale Aufnahmeeinrichtung für das Bundesland Brandenburg. Da sind die Menschen, die noch keine Bleibeperspektive haben, die sind im Stadtbild sehr präsent. Damit wird dann polarisiert.

Und wie ist die Sicht auf den Krieg in Oder-Spree genau?

Man hält sich hier im Osten durch die Zeit der sowjetischen Besatzung ja zugute, Russland besser verstehen zu können. Der Großteil hilft den Geflüchteten aus der Ukraine, hält auch die Position der Bundesregierung für richtig. Aber viele sind diesbezüglich auch auf der Sahra-Wagenknecht-Linie, die ja inhaltlich nicht so ganz weit weg von der AfD-Haltung ist. Im Wahlkampf hatte ich Gespräche im Tenor „Hört doch auf mit den Waffenlieferungen“. Den Leuten sage ich dann: „Ohne Waffen können die sich nicht mehr wehren. Dann wird die ganze Ukraine besetzt.“ Und dann sagen diese Leute ganz offen: „Aber dann kriegen wir wieder unser günstiges Gas aus Russland.“

Im nächsten Jahr wird in Oder-Spree der Kreistag neu gewählt. Wäre eine Kopplung der Kreistagswahl an die Landratswahl nicht sinnvoller? Und was wird die AfD bis dahin tun?

In jedem Fall wäre eine Zusammenlegung beider Wahlen besser. Bei uns finden sich jetzt Menschen, die aus ihrer Beobachterrolle heraustreten und sagen, sie wollen sich ab jetzt engagieren, um ein Erstarken der AfD zu verhindern. Und ich habe allen Parteien im Kreistag gesagt, sie müssten jetzt aus der Lethargie kommen, dynamischer werden, weil wir sonst bei der Kreistagswahl 2024 ein Desaster erleben. Die AfD wird alles genau beobachten. Sie ist bei uns zwar organisatorisch extrem schwach, sie hat zwar nach eigenen Angaben nur 90 Mitglieder im Landkreis, was die Aufstellung von Kandidaten schwierig macht. Sie wird aber versuchen, im Kreistag ihren Sitzanteil auszubauen und in einzelnen Orten hier einen größeren Einfluss auf die Kommunalpolitik zu nehmen.

Muss man nicht realistischerweise davon ausgehen, dass es in nicht allzu ferner Zukunft in Deutschland Bündnispartner für die AfD geben wird, dazu AfD-Bürgermeister und AfD-Landräte?

Besieht man sich, dass es in unserem Landkreis, der kein typischer AfD-Landkreis ist, schon ziemlich knapp geworden ist, befürchte ich, dass wir in anderen Regionen – Sachsen oder Thüringen, wo die AfD tiefer verwurzelt ist – irgendwann einen AfD-Dammbruch erleben werden.

Frank Steffen wurde am Sonntag, 15. Mai, in einer Stichwahl zum Landrat des Landkreises Oder-Spree gewählt. © Quelle: picture alliance/dpa

Frank Steffen wurde 1971 in der Stadt Beeskow geboren, wo er heute Bürgermeister ist und mit seiner Frau und dem jüngsten von vier Kindern lebt. In Eisenhüttenstadt machte Steffen eine Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker und machte seinen Diplom-Verwaltungwirt an der Fachhochschule. Am 1. August tritt er die Nachfolge von Rolf Lindemann (SPD) als Landrat im Oder-Spree-Kreis an.