Amerika verliert den Glauben an sich selbst

Präsident, Kongress, Oberstes Gericht – das Vertrauen der Amerikaner in ihre obersten Institutionen war noch nie so niedrig wie heute. Außerdem in dieser Ausgabe: Greift Kaliforniens demokratischer Gouverneur Newsom nach dem Weißen Haus? Und was machen die Haie vor New York?