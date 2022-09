﻿Öltanker mit großem Z passiert die Ostsee: Das steckt dahinter

Wie die EU die Gaspreise in den Griff bekommen will

Die EU-Kommission will den Preis für russische Gasimporte deckeln. Ein weiterer Vorschlag: Der Deckel soll auch für Gas gelten, mit dem in der EU Strom hergestellt wird. Die Ideen dürften hitzig debattiert werden - schon am Freitag beim Treffen der EU-Energieminister in Brüssel.