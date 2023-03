„Da kann man keine Rücksicht nehmen“: Forscher erklären, warum aktuell so viel gestreikt wird

Bei der Post, im öffentlichen Nahverkehr, am Flughafen und vielleicht auch bei der Bahn: Deutschlandweit häufen sich derzeit die Streiks, so scheint es. Warum das ein falscher Eindruck ist und wieso die Kämpfe um bessere Bezahlungen trotzdem hitziger werden, erklären zwei Streikforscher.

Wer am Freitag mit Bus und Bahn unterwegs sein wollte, steht vermutlich einsam am Gleis. Der Grund: In mehreren Bundesländern streiken die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs. Verdi hatte die Angestellten dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. War es nicht kürzlich das Gleiche mit der Post? Und davor an den Flughäfen? Und davor wieder U-Bahn und Busse? Kurzum: Leben wir in einer Zeit des Streiks?

„Der Eindruck, dass viel gestreikt wird, entsteht besonders dadurch, dass wir als Bürgerinnen und Bürger davon betroffen sind“, sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Schulten vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. „Wenn die Straßenbahnen nicht mehr fahren oder die Post nicht mehr kommt, dann bekommen wir das mit.“ Außerdem komme es aktuell zu einer Situation, in der mehrere Tarifrunden parallel laufen, sodass der Anschein erweckt wird, als werde halb Deutschland bestreikt.

Wegen der steigenden Inflation und der grundsätzlich angespannten finanziellen Lage könnten auch die Verteilungskonflikte deutlich schärfer ausfallen. Das sieht Hagen Lesch, Tarifexperte am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ähnlich. Er sieht die Konfliktbereitschaft aber vor allem bei den Gewerkschaften: „Je höher die Gewerkschaftsforderung, desto eher eskalieren Konflikte. Wir sehen schon jetzt, dass uns mehr Konflikte in nächster Zeit drohen.“

Die Gießkanne des Staates

Verständnis hat Lesch kaum für die Streikenden. In seinen Augen sind die Forderungen der Gewerkschaften, die beispielsweise von der Deutschen Post 15 Prozent mehr Lohn fordern, „maßlos“. Vor allem, weil auch den Unternehmen seit geraumer Zeit höhere Kosten entstanden sind. Allein für importierte Energie sei in diesem Jahr 136 Milliarden Euro mehr ausgegeben worden. „Das Geld fehlt also uns allen: In den Unternehmen, in den Kommunen, bei den Konsumenten – da muss man eben teilen“, sagt Lesch.

Die Ursache des Problems sieht der Ökonom vor allem im Verhalten der Bundesregierung. In der Corona-Zeit und seit Russlands Krieg gegen die Ukraine habe der Staat den Anschein erweckt, dass er alle Krisen mit Geld lösen könne. Das habe bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen dazu geführt, dass sie auf höhere Löhne hoffen – schließlich sei der Eindruck vermittelt worden, dass immer genug Geld da sei. Das stimme so aber nicht: Es müsse eingesehen werden, dass „wir kollektiv ärmer werden“, meint Lesch.

Das sieht Schulten anders. Er könne das Verhalten der Streikenden sehr gut nachvollziehen. Die Forderungen der Gewerkschaften hält er keineswegs für überzogen. Beispiel Deutsche Post: „Dass die Postangestellten mit 15 Prozent die höchsten Forderungen haben, liegt auch daran, dass dieser Konzern einer der großen Krisengewinner ist. Da stehen die Beschäftigten schlichtweg vor einem Gerechtigkeitsproblem und sagen, es kann nicht sein, dass sie leer ausgehen.“

Es gibt immer eine Lösung

Dass der Streik am Ende auch die Bürgerinnen und Bürger betrifft, ist laut der beiden Experten unbequem, aber unausweichlich. Der Grund: „Streiks tun nun einmal weh. Da kann man keine Rücksicht nehmen“, sagt Lesch. Und in einer weiteren Sache sind sich die beiden Experten einig: Eine Lösung werde am Ende immer gefunden und Streiks in der Regel nicht über Wochen durchgezogen. Denn dauern Streiks zu lange, droht die Zustimmung innerhalb der Bevölkerung zu sinken. So unbequem es ist, mit dem Rad statt mit der Bahn zur Arbeit zu fahren, so groß ist auch das Verständnis der Deutschen für die Streiks, sind sich die Experten sicher.