Österreichische Regierung will Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten

Österreich will den Kurs in der Asylpolitik verschärfen: Asylbewerber sollen nach Plänen der Regierung aus ÖVP und Grünen zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden – bereits während des Asylverfahrens. Das haben die zuständigen Flüchtlingsreferenten der Bundesländer und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch einstimmig beschlossen, wie die „Welt“ berichtet.

Wer keine gemeinnützige Arbeit leistet, dem soll die Grundversorgung zur Deckung täglicher Grundbedürfnisse – darunter Verpflegung, Unterkunft und Bekleidungshilfe – gekürzt oder sogar gestrichen werden. Nun läge es am Bundesinnenministerium in Wien, ein rechtlich wasserdichtes Konzept zu erarbeiten.

Eine Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit habe bereits bereits in der Vergangenheit zur Diskussion gestanden, wie der Österreichische Rundfunk berichtet. Mit dem neuen Modell soll die gemeinnützige Arbeit auch auf Organisationen ausgedehnt werden. Bislang können Asylbewerber gemeinnützige Tätigkeiten für Bund, Land und Gemeinden für einen geringen Geldbetrag von maximal 110 Euro monatlich und 80 Euro für jeden weiteren Familienangehörigen, der sich ebenfalls in Österreich aufhält, leisten – allerdings nur auf freiwilliger Basis.

Maßnahme soll Integration verbessern

ÖVP-Ländervertreter zeigten sich am Mittwoch mit dem Vorstoß zufrieden. „Die Menschen haben auch eine Verpflichtung dem Land gegenüber, das sie aufnimmt“, sagte Oberösterreichs Flüchtlingsreferent Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Der zuständige Landesminister aus Vorarlberg, Christian Ganter (ÖVP), betonte, die gemeinnützigen Arbeiten würden zu einem geregelten Tagesablauf und Kontakt mit Einheimischen führen und somit auch die Integration verbessern. Außerdem könnten die Asylbewerber dadurch leichter Deutsch lernen.

Doch es gibt auch skeptische Stimmen: „Ich denke aber nicht, dass Zwang hier das richtige Instrument ist“, sagte Migrationsforscherin Judith Kollenberger dem Fernsehsender ORF. Es bestehe bei Asylwerbern die Bereitschaft zu arbeiten, die Barrieren seien aber hoch. Möglichkeiten ohne Zwang auszubauen und die Barrieren für reguläre Arbeit zu senken sei aber „ein sinnvollerer Weg“. Eine vollständige Streichung der Grundversorgung dürfe sich als rechtlich schwierig gestalten, weil sie europarechtlich abgesichert ist.

Auch die Grünen in Oberösterreich sind gegen die geplante Maßnahme: „Eine Arbeitspflicht mit der Grundversorgung – buchstäblich der grundlegenden Versorgung von Menschen – zu verbinden, liegt im Bereich des Verwerflichen“, erklärte Integrationssprecherin Ines Vukajlovic. Stattdessen forderte sie eine generelle Öffnung des regulären Arbeitsmarktes für Asylbewerber.

RND/hub