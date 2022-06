Wien.Die Regierung in Österreich will mit einem milliardenschweren Unterstützungspaket die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Bevölkerung abmildern. Geplant sind unter anderem Einmalzahlungen in Höhe von 500 Euro für alle Einwohner und eine Verschiebung einer neuen Abgabe auf CO2-Emissionen, wie die Regierung von Bundeskanzler Karl Nehammer am Dienstag ankündigte.

Die Regierung gab die Kosten für die Sofortmaßnahmen mit etwa fünf Milliarden Euro an. Insgesamt soll das Paket bis 2026 rund 28 Milliarden Euro kosten. Zuerst sollten Menschen mit geringem Einkommen entlastet werden; Arbeitslose und Menschen mit niedrigen Renten sollten jeweils 300 Euro erhalten. Hinzu kommen 500 Euro für alle - die Hälfte davon für Kinder, die andere Hälfte wird als „Klimabonus“ bezeichnet.

Bepreisung von CO2-Emissionen verschoben

Beschlossen wurde außerdem, die Einführung eines Plans für die Bepreisung von CO2-Emissionen von Juli auf Oktober zu verschieben. Vorgesehen ist eine Abgabe von zunächst 30 Euro pro Tonne Kohlendioxid, die bis 2025 auf 55 Euro steigen soll.

Zu den weiteren Maßnahmen gehören ein Strompreisausgleich für Unternehmen und ein Zuschuss für energieintensive Firmen sowie die Abschaffung der sogenannten kalten Progression, die schon wegen der Inflation zu höheren Steuern führt.

Die jährliche Inflationsrate in Österreich lag im Mai bei acht Prozent und war damit ähnlich hoch wie in anderen europäischen Ländern.

RND/AP