Österreichischer Soldat in SS-Uniform: Regierung verschärft Gesetz

Karl Lauterbach kritisiert: Oktoberfest war eine „schlechte Idee“

Nach der stark gestiegenen Zahl der Corona-Infektionen in Bayern hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Oktoberfest als „schlechte Idee“ kritisiert. Er sieht München in der besonderen Pflicht, über die Maskenpflicht in Innenräumen nachzudenken.