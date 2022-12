Österreich will beim Nein zur Schengen-Erweiterung bleiben

Nachwuchs in der Politik

Jugend in Preetz setzt neue Geräte im Skatepark und Fitnessparcours durch

Die Politik in Preetz will Kinder und Jugendliche stärker einbinden. Deren Anträge aus der Jugendwerkstatt wie Erweiterung des Skateparks oder der Fitnessgeräte gingen in der Stadtvertretung einstimmig durch. Aber nicht alles ist sofort umsetzbar, wie die Nachwuchspolitiker feststellen mussten.