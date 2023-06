Özdemir entschärft Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel

Berlin. Der Satz im Koalitonsvertrag liest sich zunächst eindeutig: „An Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben“, heißt es dort auf Seite 36. Gesunde Ernährung von Kindern ist das erklärte Ziel. Aber wie so ein Werbeverbot genau aussehen soll, darüber wird in der Koalition seit Monaten erbittert gestritten: Die FDP stellt sich gegen die Vorschläge von Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne). Auch Werbe- und Lebensmittelindustrie protestieren.

Nun hat Özdemir nach monatelangem Hin und Her seinen Gesetzentwurf entschärft. Der Minister selber nutzt eine unverfänglichere Vokabel: „Wir haben Anregungen und Kritik einfließen lassen und unseren Entwurf entsprechend präzisiert“, sagte Özdemir der Rheinischen Post. Er beklagt sich, es würden „mit sehr viel Geld große Kampagnen gegen das Gesetz“ gefahren.

FDP wollte Werbeverbot nur im Umfeld von Kindersendungen

Vorgesehen ist nun Folgendes: Fernsehwerbung für zu Süßes, Salziges und Fettes – also etwa für Fertigpizza, Schokoriegel, Chips oder Softdrinks – sollte ursprünglich nur von 23 bis 6 Uhr erlaubt sein. Nun schlägt Özdemir eine nach Wochentagen gestaffelte Regelung vor: Keine Werbung für diese Produkte von 17 bis 22 Uhr von Montag bis Freitag, am Samstag zwischen 8 und 11 Uhr sowie 17 und 22 Uhr und am Sonntag zwischen 8 und 22 Uhr. Man habe sich dabei an den Zeiten orientiert, zu denen Kinder am meisten fernsehen, heißt es in der Regierung.

Die FDP hatte dafür plädiert, Werbeverbote nur im Umfeld von ausgewiesenen Kindersendungen zu verhängen. Kinder konsumierten nicht nur Kindersendungen, sondern auch Serien oder Sportsendungen wie Fußballspiele, heißt es dagegen im Ministerium.

Auch bei Plakatwerbung macht Özdemir ein Kompromissangebot. Ein Verbot von Pizza-, Eis- und Schokowerbung soll weiter im Umkreis von 100 Metern um Schulen und Kitas herum gelten, um Spielplätze und Freizeiteinrichtungen herum wären solche Plakate weiter zulässig.

Softdrink-Flaschen auf Pressekonferenzen von Fußballern müssen vom Tisch

Ebenfalls neu gefasst wurde die Sponsoring-Regelung: Werbung mit einem Unternehmenslogo auf Banden von Sportstadien oder Trikots von Kinder-Mannschaften wäre erlaubt, nicht aber die Abbildung der Produkte. Die oft gut sichtbar drapierten Softdrink-Flaschen auf den Pressekonferenzen von Fußballern müssten damit vom Tisch.

Explizit ausgenommen vom Werbeverbot wurden im neuen Ministeriumsvorschlag Joghurt, Kefir und Buttermilch und andere sogenannte „verdickte Milchprodukte“.

Gemüse, Obst und Joghurt darf weiter beworben werden

Werbung für Gemüse, Obst und Fruchtsäfte war schon bisher weiter möglich – laut Ministerium betrifft die um Fruchtzucker, sondern um zugefügten Zucker. Milch wurde wegen des Calciumgehalts schon im ursprünglichen Entwurf vom Werbeverbot ausgenommen. Calcium gilt als wichtig für Wachstum und Knochenentwicklung.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass es bei vielen Produkten die Zutaten nur leicht geändert werden müssten, um die Grenzwerte einzuhalten und dadurch weiter auch im Umfeld von Kindern werben zu dürfen.

Bei den Grenzwerten für Zucker-, Salz- und Fettgehalt orientiert sich Özdemirs Haus an der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die verweist auf einen Zusammenhang zwischen zu fetter, salziger oder zuckriger Ernährung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs. Und die WHO weist auch darauf hin: „Kinder und Jugendliche sind besonders stark durch eine unethische Vermarktung von Lebensmitteln über unterschiedliche Kanäle gefährdet – von Fernsehen über Online-Videospiele bis hin zu den sozialen Medien.“

Özdemirs Vorhaben wartet nun auf die Zustimmung der beteiligten Bundesministerien - auf FDP-Seite koordiniert Verkehrsminister Volker Wissing. Erst dann kann der Gesetzentwurf den Bundesländern und den Verbänden zur offiziellen Stellungnahme zugleitet werden und schließlich dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt werden.

Stiftung Kindergesundheit kritisiert neuen Gesetzentwurf

Die Stiftung Kindergesundheit kritisiert allerdings nun die Abschwächung des Gesetzentwurfs. „Es ist nicht zielführend, Plakatwerbung in der Nähe von Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen weiterhin zu erlauben“, sagte der Stiftungsvorsitzende Berthold Koletzko dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auch mit den gekürzten Verbotszeiten für Fernsehwerbung zeigte er sich unzufrieden: „Wenn man Kinder und ihre Gesundheit wirkungsvoll schützen will, sollten die Zeiten von 6 bis 23 Uhr Wochentags und am Wochenende eingeschlossen werden“, sagte er.

Grundsätzlich begrüße die Stiftung Kindergesundheit Özdemirs Gesetzentwurf aber, sagte ihr Chef dem RND: „Werbung für ungesunde Lebensmittel erhöht deren Verzehr und ist mit höherem Auftreten von Übergewicht, Adipositas und anderen gesundheitlichen Schäden verbunden“, so Koletzko. „Diese Werbung macht Kinder krank.“