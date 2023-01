Lebensmittel aus dem Müll holen - das sollte laut Agrarminister Özdemir straffrei bleiben

Eiskalt die Komfortzone verlassen? Oder entspannt in den Tag schlendern? Das neue Jahr kann man so und so begrüßen. Rund 80 Mutige sprangen am Sonntag um elf Uhr in der Holtenauer Seebadeanstalt ins Wasser. Andere ließen beim Spaziergang an einem ungewöhnlich warmen Neujahrstag die Seele baumeln.