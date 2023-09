Oktoberfest weltweit

Bayerische Gemütlichkeit goes international: Das Oktoberfest in München ist mittlerweile mehr als ein regionales Event, sondern weltweiter Verkaufsschlager. Die Korrespondenten des RND haben sich zwischen Bierzelt und Hau-den-Lukas umgesehen und berichten von Dackelrennen in den USA und Weißwurst mit Cerveza.

, , , , Katrin Pribyl und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket