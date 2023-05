Scholz in Äthiopien: „Neuer Aufbruch im Nord-Süd-Verhältnis“

Addis Abeba. Eine erschütternde Handynachricht habe er gerade erhalten, sagt der Sprecher der Afrikanischen Union für den Sudan, Mohamed El Hacen Lebatt. Die Außenministerin des Sudan habe ihm geschrieben, dass sie möglicherweise das letzte Mal mit ihm Kontakt aufnehme. Weil sie nicht wisse, ob sie demnächst noch am Leben sei. Lebatt sitzt in einem getäfelten Konferenzsaal der Afrikanischen Union im äthiopischen Addis Abeba und berichtet vor Journalisten von den Versuchen der vergangenen Wochen, die Kämpfe im Sudan zu beenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hunderte Tote, Tausende Verletzte, Hunderttausende Flüchtlinge und ein vorerst gescheiterter Demokratisierungsprozess sind die Bilanz. Lebatt zählt die Konferenzen und Initiativen der vergangenen Tage auf – in der Uno, der AU, der Afrikanischen Entwicklungsorganisation Igad – und nennt Appelle von Außenministern.

Schürt Russland Konflikte in Afrika?

Ein paar Stockwerke weiter oben sitzt Bundeskanzler Olaf Scholz mit Lebatts Chef, dem AU-Kommissionspräsidenten Moussa Faki Mahamat. Es geht um dasselbe Thema.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Deutschland spielt eine große Rolle im Sudan“, sagt unten Lebatt. „Was können Sie tun? Versuchen Sie, es mit uns zu tun.“ Während draußen ein kräftiger Regenschauer niedergeht, dringt drinnen diese Botschaft bis oben.

Es sei wichtig, „dass zusammengearbeitet wird“, sagt der Bundeskanzler jedenfalls danach. Und er geht noch weiter: „Es besteht die unmittelbare Gefahr, dass Länder drumherum und weiter weg in dem Konflikt intervenieren und weitere Eskalationen ermöglichen und provozieren.“ Scholz nennt keine Länder. Russland ist im ständigen Verdacht, Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent zu schüren, den Vereinigten Arabischen Emiraten werden gute Kontakte zu einer der Konfliktparteien, den Rapid Support Forces (RSF) von General Mohammed Hamdan Daglo, nachgesagt.

Experte: Deutschland und Frankreich können Türöffner für Äthiopien sein Nach dem Friedensabkommen für Äthiopien zieht der Friedens- und Konfliktforscher Gerrit Kurtz von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) eine positive Zwischenbilanz. Nun gehe es um den Wiederaufbau – und welche Rolle Deutschland dabei spielt. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Vermittlungsangebote als Profilierungsversuche

Ein paar Stockwerke weiter unten bestätigt Lebatt: Es reiche nicht, Druck auf die Konfliktparteien auszuüben. Auch deren Unterstützer müssten in den Blick genommen werden. Und die vielen Vermittlungsangebote, die durch die Gegend schwirren, findet der AU-Vertreter nicht wirklich gut. Er spricht von Profilierungsversuchen. Wenn der Konflikt aber wegen fehlender internationaler Zusammenarbeit auf andere Länder übergreife, „werden wir eine sehr große Krise im Herzen Afrikas herbeiführen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zusammenarbeit ist ein gutes Stichwort für Scholz. Als Teil einer größeren Strategie will er seinen zweiten Afrikabesuch verstanden wissen. Im vergangenen Jahr hat er den Senegal, Niger und Südafrika besucht. Jetzt sind Äthiopien und Kenia an der Reihe. „Es geht um den strategischen Ansatz eines neuen Aufbruchs im Nord-Süd-Verhältnis“, sagt Scholz nach dem AU-Treffen. Die Welt werde zunehmend multipolar, es entstünden also verschiedene Machtzentren. Gute und gleichrangige Beziehungen propagiert der Kanzler. Und wie zum Beleg schließt er sich der Forderung an, die Afrikanische Union in die G20 aufzunehmen, in dem sich die führenden Industriestaaten und Schwellenländer zusammengeschlossen haben. Die EU ist darin bereits Mitglied. Die Aufnahme der AU sei überfällig und ein Zeichen des Respekts vor dem Kontinent. „Ich bin zuversichtlich, dass das bald realisiert werden kann“, sagt Scholz.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

23 Millionen Äthiopier leiden an Hunger

Dann bricht er auf durch die verstopften Straßen von Addis Abeba, zum Treffen mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Der Frieden im Land ist gerade mal ein paar Monate alt, zwei Jahre hat der Krieg zwischen Regierungstruppen und Kämpfern der Provinz Tigray zuvor gedauert. Auch hier gibt es dramatische Zahlen: Bis zu 800.000 Tote, ein rasanter Absturz des Wirtschaftswachstum, die Inflation liegt bei 30 Prozent. Dürren und die schlechtere Versorgung wegen des Ukraine-Kriegs taten ihr Übriges. Rund 23 Millionen Äthiopier, mehr als ein Fünftel der Bevölkerung, leiden an Hunger oder sind von Hunger bedroht. Viele Faktoren kommen da zusammen, die das zweitgrößte Land Afrikas schnell wieder destabilisieren können. Dem Hilfsprogramm der Uno für Äthiopien fehlen 3,2 Milliarden Dollar.

Die Deeskalation im Tigray-Konflikt sei gut gelungen, sagt Scholz. Aber bis zu „ordentlichen Verhältnissen“ sei es noch ein langer Weg. Kriegsverbrechen müssten aufgearbeitet und die Zusammenarbeit zwischen den vielen Volksgruppen Äthiopiens verbessert werden. Eine von der Regierung geplante Pressekonferenz nach dem Treffen mit Abiy hat Äthiopien abgesagt.