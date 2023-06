Scholz räumt ein: BND wurde vom Aufstand in Russland überrascht

Berlin. Eine Stunde lang stellte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in der ARD-Sendung „Maischberger“ den Fragen von Gastgeberin Sandra Maischberger. Seine wichtigsten Aussagen im Überblick. Scholz über ...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

... den Aufstand der Wagner-Söldner in Russland

Der Kanzler räumte bei „Maischberger“ ein, dass der Bundesnachrichtendienst (BND) vom Aufstand der Söldnertruppe Wagner überrascht worden ist. Die Dienste in Deutschland „haben das natürlich nicht vorher gewusst“, sagte Scholz. „Aber sie haben uns dann auch immer weiter berichtet, was zu beobachten ist.“ Den Putschversuch bezeichnete Scholz rückblickend als eine „gefährliche Lage“, weil unklar gewesen sei, „was das bedeutet für Russlands Agieren in der Zukunft“.

Scholz kündigte auch an, den Informationsfluss mit den Verbündeten besprechen zu wollen. Zu Berichten, dass die US-Geheimdienste angeblich früher Bescheid gewusst hätten, sagte er: „Das werden wir alle gemeinsam zu besprechen haben - auch, was der Fall ist von den Dingen, die jetzt spekuliert werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

... einen möglichen Machtverlust von Wladimir Putin

Scholz geht davon aus, dass der abgebrochene Aufstand den russischen Präsidenten Wladimir Putin geschwächt hat. „Auf alle Fälle wird das sicherlich langfristig auch Auswirkungen haben in Russland“, sagte Scholz. „Ich glaube schon, dass er (Putin) geschwächt ist.“ Der Aufstand zeige, „dass die autokratischen Strukturen, die Machtstrukturen Risse haben“ und Putin keineswegs so fest im Sattel sitze, wie er immer wieder behaupte. „Aber ich möchte mich nicht an einer Spekulation beteiligen, wie lange er noch im Amt sein wird“, fügte Scholz hinzu. „Das kann lang sein oder auch kurz. Das wissen wir nicht.“

... die Gegenoffensive der Ukraine

„Mein Eindruck ist, dass die Ukraine sich sehr sorgfältig vorbereitet hat, dass sie auch sehr genau weiß, was sie tut“, sagte Scholz. Dass lange hinausgezögerte Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine ein Grund für das schleppende Anlaufen der Gegenoffensive seien, wies der Kanzler zurück. „Ich bin überzeugt, dass die Waffen, die wir geliefert haben und um die wir gebeten wurden, recht früh zur Verfügung standen.“ Dadurch sei ein großer Beitrag geleistet worden, damit die Ukraine die Offensive organisieren konnte.

... mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine

Scholz betonte erneut, dass Grundlage für mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges sei, dass Russland akzeptiere, seine Truppen zurückziehen zu müssen. „Alles andere wäre die Legitimierung dessen, was bisher stattgefunden hat.“ Es könne nicht darauf hinauslaufen, dass „der Krieg da eingefroren wird, wo jetzt die Linie zwischen den verschiedenen Armeen ist“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

... das Erstarken der AfD

Scholz wies Vorwürfe zurück, der Streit in der Ampel-Regierung sei die Hauptursache für das Erstarken der AfD. Wenn man den Eindruck erwecke, dass dies Menschen dazu motiviere AfD zu wählen, „dann macht man sich das Thema doch ein bisschen sehr, sehr leicht“, sagte der Bundeskanzler.

Scholz räumte zwar ein, dass die Streitereien in der Koalition mit Grünen und FDP keinen guten Eindruck machten und sich auch niederschlagen würden. Er fügte aber hinzu: „Die Herausforderung, vor der wir in dieser Hinsicht stehen, ist tiefer.“ Man müsse vor allem darum ringen, dass es für alle im Land eine gute Zukunft gebe und man gegenseitigen Respekt zeige. Jede und jeder müsse sicher wissen: „Was ich tue, darauf kommt es auch an.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

... über das umstrittene Heizungsgesetz

„Ich glaube, dass es ein gutes Gesetz ist, das sich mit der Tatsache auseinandersetzt: Wenn wir 2045 klimafreundlich leben wollen und klimaneutral wirtschaften wollen, müssen wir jetzt Entscheidungen treffen, die das möglich machen“, sagte Scholz.

... die geringe Anhebung des Mindestlohns

Scholz sagte, dass er sich persönlich eine stärkere Anhebung des Mindestlohns gewünscht hätte. Gleichzeitig kritisierte er, dass die Entscheidung für eine Erhöhung von 12,00 auf 12,41 Euro zum 1. Januar 2024 und ein Jahr später auf 12,82 Euro erstmals nicht im Konsens zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern gefallen ist. „Es ist ein guter Rat, sich zu einigen und es möglichst im Konsens zu tun.“

Die Mindestlohnkommission, deren Entscheidung maßgeblich für die gesetzliche Festlegung ist, hatte ihre Empfehlung Anfang der Woche erstmals in ihrer Geschichte nicht im Einvernehmen getroffen. Die Arbeitnehmervertreter hielten die Anhebung für zu niedrig, wurden überstimmt und erhoben schwere Vorwürfe gegen die Arbeitgeberseite.

Olaf Scholz im Gespräch mit Sandra Maischberger. © Quelle: ARD/Screenshot

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich hätte mir auch persönlich eine bessere Erhöhung jetzt vorstellen können“, sagte Scholz dazu. Er verteidigte aber den Entschluss, den Mindestlohn zum 1. Oktober 2022 ausnahmsweise per Gesetz von 10,45 Euro auf 12 Euro angehoben zu haben und dann die Entscheidung wieder der Kommission zu überlassen.

... den Inflationsausgleich

Scholz will die ihm wahrscheinlich zustehende Zahlung von 3000 Euro Inflationsausgleich nicht für sich in Anspruch nehmen. „Ich persönlich brauche das nicht“, sagte Scholz im Gespräch mit Sandra Maischberger. „Ich werde das verwenden für gute Zwecke.“ Der Inflationsausgleich von 3000 Euro geht auf eine Tarifvereinbarung für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aus dem Frühjahr zurück, die in der Regel auf die Beamtenbesoldung des Bundes übertragen wird. Danach richtet sich auch das Gehalt des Bundeskanzlers und seiner Ministerinnen und Minister.

Das Gesetz zur Übertragung des Tarifabschlusses muss aber erst noch beschlossen werden. „Wir haben in der Regierung verabredet, dass jeder für sich, wenn es denn so weit ist, eine Entscheidung trifft“, sagte Scholz. Er brauche das Geld jedenfalls nicht.

... die US-Präsidentenwahl in 2024

Scholz glaubt an eine erfolgreiche Wiederwahl von Amtsinhaber Joe Biden. Für den 80-Jährigen spreche, dass er nicht nur ein auf der Weltbühne erfahrener Politiker sei, sondern auch jemand, „der sich um den sozialen Zusammenhalt seines eigenen Landes einsetzt“. Sorgen um Bidens Gesundheitszustand mache er sich nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

... die Fußball EM 2024 in Deutschland

Scholz hofft auf eine erfolgreiche Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land mit einem Bundestrainer Hansi Flick. Sandra Maischberger fragte ihn, wie er folgenden Satz vollenden würde: „Mit Hansi Flick als Trainer wird die Nationalelf bei der Europameisterschaft in Deutschland ...“ Scholz antwortete daraufin: „... hoffentlich erfolgreich sein“. Er fügte dann noch hinzu: „Im Übrigen zähle ich nicht zu denjenigen, die glauben, dass sie besser wären als der Bundestrainer.“

Wird aktualisiert.

RND/dpa/seb