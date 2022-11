Scholz rechnet mit radikalen Klimaaktivisten ab: „Fast alle schütteln den Kopf“

Leipzig. Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet rechtliche Konsequenzen für radikale Klima-Protestierer. „Wer Gesetze verletzt, muss damit rechnen, dass er bestraft wird, und das wird sicherlich auch passieren“, sagte der Bundeskanzler am Freitagabend beim Bühnentalk „RND vor Ort“ des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in Leipzig.

„Die Polizei arbeitet all das auf, was an Straßenverkehrsbehinderungen und Blockaden stattgefunden hat, auch was sich an Sachbeschädigung in den Museen ereignet hat, und da müssen alle damit rechnen, dass das auch jedes Mal dazu führt, dass sie von den Gerichten belangt werden“, so Scholz weiter.

Scholz: „Protest ist legitim, ich finde die Aktionsform aber nicht nachvollziehbar“

„Protest ist legitim, ich finde die Aktionsform aber nicht nachvollziehbar“, betonte der SPD-Politiker. „Was hat das Werfen von Tomatensaft auf ein teures Kunstwerk, das seit vielen Jahren beschützt wird, das viele Leute beeindruckt und das viele gerne anschauen wollen, mit Klimaprotest zu tun?“, fragte er. „Was hat das Werfen von Brei auf ein schönes Gemälde mit Klimaprotest zu tun? Aus meiner Sicht nichts.“

Höflich formuliert sei der Protest „nicht richtig zu Ende gedacht“, so Scholz. „Es reden alle nur über die Aktionsform, es schütteln fast alle den Kopf. Das ist irgendwie in die Irre gelaufen“, betonte der Bundeskanzler. „Vielleicht könnte irgendjemand denjenigen, die das machen, mal sagen, dass sie sich etwas anderes ausdenken sollen, das weniger aufregt“, schlug er vor.

Scholz äußerte aber auch Skepsis hinsichtlich der Wirksamkeit umstrittener Rechtsmittel wie der Anordnung von Präventivhaft gegen radikale Klimaprotestierer in Bayern. „Ob das als Polizeimaßnahme zur Verhinderung weiterer Taten funktioniert, daran haben viele große Zweifel“, sagte er. „Mehrtägige Ingewahrsamnahme zur Verhinderung möglicher Straftaten sei „sicherlich etwas, wo viele Richter skeptische Fragen stellen werden“, fügte er hinzu.

Bundeskanzler sieht US-Präsident Biden durch Midterm-Wahlergebnis gestärkt

Derweil sieht Scholz sieht den amerikanischen Präsidenten Joe Biden durch das Ergebnis der US-Zwischenwahlen gestärkt. „Ich glaube, dass Joe Biden für sich in Anspruch nehmen kann, dass diese Wahlen, die meistens nicht so günstig für den gerade gewählten Präsidenten ausgehen, für ihn viel besser ausgegangen sind als vorhergesagt“, sagte der Bundeskanzler am Freitag. Das könne eine gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der US-Administration sein, so Scholz weiter.

Es sei ein „großes Glück“, dass Biden auf die enge Kooperation der USA mit Deutschland und Europa setze, so Scholz. „Ich glaube, dass der amerikanische Präsident wirklich ein sehr kluger Politiker ist mit eine ganz, ganz großen Erfahrung“. Der Bundeskanzler betonte aber, dass Deutschland unabhängig vom Wahlergebnis auch weiterhin eng mit den USA zusammenarbeiten werde.

Scholz zu Gast bei „RND vor Ort“

Scholz war am Freitagabend zu Gast bei „RND vor Ort“ in Leipzig. Das Talkformat fand bereits zum zehnten Mal statt. In diesem Jahr waren unter anderem schon Außenministerin Annalena Baerbock in Hannover oder Innenministerin Nancy Faeser in Potsdam zu Gast. Ebenfalls gemeinsam mit der LVZ begrüßte das RND zudem Ende April den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Im „RND vor Ort“-Talk geht es aber nicht nur um die große Bundespolitik . Auch Bundeskanzler Scholz antwortete dieses Mal auf LVZ-Leserinnen und Leser, die Fragen stellen konnten, die sie in ihrer Region besonders beschäftigen.