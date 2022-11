„RND vor Ort“: Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am Freitag nach Leipzig

Krieg in der Ukraine, Inflation und Energiekrise in Deutschland: Bundeskanzler Olaf Scholz muss mit den großen Krisen dieser Tage umgehen – und den Frieden in seiner eigenen Ampelkoalition bewahren. Am Freitag, 11. November, stellt sich Scholz bei „RND vor Ort“ unseren Fragen. Verfolgen Sie den Talk aus Leipzig ab 18 Uhr live.