﻿Olaf Scholz in Leipzig: ein ernster Kanzler

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich bei „RND vor Ort“ in Leipzig den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Neben dem Krieg in der Ukraine und der Energiekrise kommt er auch auf den Klimaproteste zu sprechen. Und findet bei vielen Themen deutliche Worte.

Leipzig. Olaf Scholz ist ernst an diesem Abend. Oft formuliert der Bundeskanzler glasklar, nüchtern: Scholz wählt seine Worte mit Bedacht. Kein falscher Zungenschlag soll von diesem Leipziger Abend in die Bundesrepublik ausgesandt werden, keine Formulierung für neue Unsicherheit sorgen. Deutschland ist schließlich ein Land in der Krise: Die Energiepreise sind auf neue Rekorde geklettert, die Lage in der Ukraine macht vielen Angst, ebenso der Klimawandel, der zu neuen, radikalen Protestformen animiert. Der Sozialdemokrat Scholz wird knapp anderthalb Stunden zu diesen und anderen Fragen beim Gesprächsformat „RND vor Ort“ Stellung beziehen. Und er wird die Politik seiner Bundesregierung erläutern.

Der Kanzler ist nicht nur international in den vergangenen Monaten unter Druck geraten. Viele Partner sehen es kritisch, dass sich Deutschland mit den Waffenlieferungen für die Ukraine so schwertat: In ihren Augen zögerte Scholz und zauderte. Selbst in der eigenen Ampel-Koalition wünschen sich manche ein entschiedeneres Auftreten. Andere, gerade im Osten, sehen es dagegen kritisch, dass Russland von der Bundesregierung so deutlich als Aggressor gebrandmarkt wird und der Westen sich derart entschieden gegen Russland wendet. Beide Eindrücke will Scholz widerlegen.

„Es gibt keine Gas-Sanktionen“

Es ist Jörg Siedler, dem in Leipzig die Aufgabe zukommt, den Kanzler ein wenig herauszufordern. Siedler führt in der Stadt die Gießerei Keßler – einen Betrieb mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Momentan bangt aber nicht nur er. Sein 83 Jahre alter Vater, der die Firma aufgebaut hat, komme derzeit viermal die Woche in den Betrieb, erzählt er: „Aus Sorge um sein Unternehmen.“ Von Scholz möchte Siedler deswegen wissen, warum Deutschland zukünftig kein Gas mehr aus Russland importieren möchte.

Jörg Siedler führt eine Gießerei in Leipzig und wollte wissen, warum es kein Gas mehr aus Russland geben soll. © Quelle: Stella Weiß

„Ich möchte das einfach nochmal sagen: Es gibt keine Gas-Sanktionen“, antwortet ihm der Bundeskanzler. Weder die Europäische Union noch die Industriestaaten der G7 seien diesen Schritt gegangen. Bewusst habe man sich dagegen entschieden, weil viele Staaten – darunter auch die Bundesrepublik – von den russischen Gaslieferungen abhängig gewesen seien. „Trotzdem ist es zum Ende der Gaslieferungen gekommen“, so Scholz. „Wir haben nicht darum gebeten, dass sie eingestellt werden.“ Der Kanzler wird noch deutlicher: „Dass dieser Fluss von Gas nicht mehr stattfindet, ist niemals eine Entscheidung Europas gewesen, sondern eine Entscheidung im Kreml.“

Scholz lässt keine Zweifel daran, dass die deutsche Unterstützung für die Ukraine der richtige Weg ist. Der Kanzler berichtet von seinen Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser sei der Überzeugung, dass die Ukraine zu Russland gehöre und argumentiere mit Geschichtsbüchern. „Ich habe ihm dann gesagt: Wenn jetzt alle Geschichtsbücher wälzen und sich mal angucken, wo die Grenzen in Europa mal verlaufen sind, dann kommen wir die nächsten 500 Jahre aus Kriegen nicht mehr heraus.“

Er arbeite mit den Verbündeten daran, den Krieg zu beenden. Aber: „Es wird keinen Diktatfrieden geben. Es wird eine andere Verständigung geben müssen. Ich bin ununterbrochen mit vielen anderen dabei zu versuchen, dass diese Einsicht wächst.“ Nur so könnten Friedensgespräche möglich werden. Erst mal müsse Russland einsehen, „dass man nicht mit einem Filzstift über die Landschaft gehen und sagen kann: Das ist jetzt meins“.

RND vor Ort: Bundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch In der zehnten Ausgabe des Talkformats „RND vor Ort“ stellt sich Olaf Scholz unseren Fragen. © Quelle: RND/Sachsen Fernsehen

Scholz sicher: Entlastungspakete werden Wirkung zeigen

Der Kanzler betont in Leipzig, welche Anstrengungen seine Regierung unternommen hat, um die deutsche Energieversorgung in diesem Herbst und Winter zu sichern. „Jetzt können wir – kurz vor Winterbeginn – sagen: Wir kommen wohl durch.“ Scholz negiert nicht, dass es dennoch eine Krise gibt. Er glaubt aber, dass die Gas- und Strompreisbremse sowie die Entlastungspakete ihre Wirkung entfalten können. „Es wird ab März so sein, dass wir definitiv die Abrechnungen für die Gas- und Fernwärmepreise reduzieren, damit niemand überfordert wird.“

Scholz zählt darauf, welche Schritte seine Koalition darüber hinaus unternommen hat, um Ängste zu nehmen. Er nennt die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde und die Kindergeldanhebung auf 250 Euro pro Kind. Auch durch das neue Wohngeld ab Januar, „dass wir genau für Rentner und Arbeitnehmer schaffen, die wenig Geld verdienen“, hebt er hervor. Dennoch weiß er, dass besonders Rentnerinnen und Rentner der Blick auf die Gas- und Stromrechnungen ängstigt. Ihm habe eine Bürgerin einen Brief geschrieben, in dem sie verdeutlichte, dass ihr neuer Gasabschlag höher als ihre Rente sei: „Das hat mich nochmal motiviert.“

Auch wegen des russischen Kriegs hat die Bundesregierung ihre Bemühungen zur Energiewende intensiviert. Am Atomausstieg rüttelt Scholz jedenfalls nicht. Er schließt aus, dass die drei verbliebenen Meiler auch im kommenden Winter noch am Netz sind. Es wäre eine „falsche Entscheidung zu sagen, wir bräuchten die Atomkraftwerke länger als für diesen Winter“. Stattdessen baue man „an den norddeutschen Küsten in einem wahnsinnigen Tempo Terminals, damit wir Flüssiggas importieren können“. Damit rüste man sich für den kommenden Winter und sei nicht mehr so abhängig von den Lieferungen aus Russland.

Eine Renaissance der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas befürwortet Scholz nicht. Das hat er diese Woche bei der Klimakonferenz in Ägypten bekräftigt. In Leipzig wiederholt er diese Aussage. Die Erderwärmung lasse sich aufhalten, sagt Scholz. Deutschland habe sich deswegen das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein: „Es wird von Tag zu Tag nicht einfacher. Aber es ist unbedingt unser Ehrgeiz, dass wir so viel wie möglich schaffen.“

Klimaziele einhalten? Mit moderner Technologie.

Die jüngere Generation ist aber skeptisch, ob das gelingt. Zu ihnen gehört auch Ita Weinrich, die aus Leipzig stammt und in Halle Biologie studiert. Sie war sehr aktiv bei Fridays for Future und glaubt, dass das Tempo beim Kampf gegen den Klimawandel nicht ausreicht. Denn besonders im Verkehrssektor stiegen die Emmissionen seit 2010 wieder, sagt sie: „Ganz im Gegenteil zu dem, was wir wollen.“ Stattdessen müsse man nach Einschätzung von Experten beim Verkehr 14-mal weniger Kohlenstoffdioxid ausstoßen als jetzt. Ihre Frage an den Kanzler: Wie sollen die Klimaziele da eingehalten werden?

Das könne nur gelingen, wenn Deutschland mit moderner Technologie seinen Wohlstand erhalte, sagt Scholz. Beim Verkehr müsse man bewerkstelligen, „dass sich Elektromobilität schneller verbreitet“. Das sei durchaus „realistisch“. Die Zahl der Elektroautos solle bis 2030 um Millionen in Deutschland erhöht werden. E-Autos müssten einen „substanziellen Teil“ der Autoindustrie ausmachen. Die ersten Fabriken würden bereits umgestellt.

Ita Weinrich ist aktiv bei Fridays for Future. © Quelle: Stella Weiß

Der Bundeskanzler verweist darauf, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werde. Seine Regierung habe die Investitionen in den Schienenverkehr erhöht. Man könne gar nicht früh genug damit anfangen. Bis beispielsweise eine neue S-Bahn-Strecke gebaut sei, vergingen 12 bis 15 Jahre. „Aus dem Grund ist es wichtig, dass wir jetzt anfangen, damit wir so schnell wie möglich fertig werden.“

Vor dem Hintergrund dieser Bemühungen hat der Bundeskanzler wenig Verständnis für die Protestler, die in den vergangenen Wochen Tomatensuppe oder Kartoffelbrei auf Gemälde warfen. „Ich finde die Aktionsform nicht nachvollziehbar“, sagt er. „Was hat das Werfen von Tomatensuppe auf ein teures Kunstwerk mit dem Klimaprotest zu tun? Aus meiner Sicht nichts.“ Diese Aktionsform sei „nicht zu Ende gedacht“. Denn es werde nur über die Aktionsform und nicht über den Inhalt des Protests debattiert: „Vielleicht könnte irgendjemand denjenigen, die das machen, mal sagen, dass sie sich etwas anderes ausdenken sollen.“ Das ist dann eine der deutliche Botschaften, die von diesem Leipziger Abend bleiben werden.