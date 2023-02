﻿Scholz besucht Behörde in Hannover: Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben – oder sich vernünftig anziehen

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt am 16. Februar nach Hannover. Dort besucht er unter anderem die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Eine interne Mail vom Behördenchef an die Belegschaft vor dem Besuch sorgt allerdings für Irritationen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover besuchen.

Hannover. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt nach Niedersachsen und besucht in Hannover unter anderem die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Bevor das Kanzleramt den Besuch am 16. Februar überhaupt offiziell bestätigen will, löst er bei Mitarbeitern der BGR bereits Irritationen aus. Das liegt nicht am Kanzler, sondern an einer hausinternen E-Mail des BGR-Präsidenten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ralph Watzel ist offenbar stolz auf die Visite „des Herrn Bundeskanzlers“. Diese bringe „das Interesse an der BGR von höchster politischer Stelle zum Ausdruck“ und unterstreiche den „hohen Stellenwert unserer Behörde“. Der Besuch werte die Anstalt auf und sei ein Zeichen der Wertschätzung. „Wir“, schreibt Watzel, „dürfen dieses Ereignis als Erfolg verstehen“. Man wolle daher „die Möglichkeit nutzen, die BGR bestmöglich darzustellen“.

„Liebe Kolleginnen und Kollegen“: Ralph Watzel, Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover-Lahe. © Quelle: Holger Hollemann/dpa

Die Frage ist, wen Watzel mit „wir“ meint. Denn die „lieben Kolleginnen und Kollegen“ sollen am besten zu Hause bleiben, wenn der Kanzler kommt. Er bitte darum, den Satz hat Watzel unterstrichen, „die Dienstelle am 16. Februar 2023 nicht zu betreten“. Man möge am besten von zu Hause aus Arbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kanzler kommt – und soll möglichst keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Gesicht bekommen? Andersherum sollen diese den Bundeskanzler nicht treffen dürfen, wenn der ihren Arbeitsplatz besucht?

Für den Kanzler ordentlich anziehen

Watzel setzt noch einen drauf: Wer denn zur Arbeit ins Haus kommen müsse, der oder die möge sich dann doch bitte ein sauberes Hemd anziehen: „In Anbetracht dieses besonderen Anlasses bitte ich Sie zudem, am 16. Februar 2023 innerhalb der Liegenschaft auf ein ordentliches und gepflegtes äußeres Erscheinungsbild zu achten.“

Unklar ist, wie man das im Kanzleramt sieht. Dort will man sich generell zum Besuch nicht äußern, bevor das Programm veröffentlicht ist. Die BGR will „zu interner Kommunikation“ nichts sagen. Ein Sprecher des Deutschen Beamtenbundes findet den Hinweis auf ein gepflegtes Äußeres unangemessen. „Ich gehe davon aus, dass die Mitarbeiter einer Bundesbehörde sich jeden Tag ordentlich anziehen.“

Das ist die BGR Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) forscht und berät die Bundesregierung auf dem Gebiet der Geowissenschaften und Rohstoffe. Mit der Deutschen Rohstoffagentur berät die BGR Politik und Wirtschaft in Fragen der Verfügbarkeit und nachhaltigen Nutzung und beobachtet aktuelle Marktentwicklungen. Die Behörde mit Sitz in Hannover-Lahe organisiert die nationale und internationale Zusammenarbeit zum Beispiel bei der Erforschung von Georisiken und der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle. Die BGR arbeitet auch bei der Entwicklungszusammenarbeit mit. Sie überwacht für Deutschland das internationale Kernwaffenteststoppabkommen und ist Erdbebendienst des Bundes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die Anordnung, möglichst im Homeoffice zu arbeiten, findet der Sprecher der Beamtengewerkschaft ungewöhnlich. Die BGR begründet das mit hohem Sicherheitsaufwand. „Ein Besuch des Kanzlers ist immer mit hohem Aufwand verbunden“, sagt dazu der Sprecher. Er kenne die Begebenheiten vor Ort nicht, so etwas lasse sich aber in der Regel organisieren. „Der Bundeskanzler wird bestimmt die Mitarbeiter treffen wollen – und die Mitarbeiter den Kanzler.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.