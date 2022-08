Der Kanzler und die PS-Monster – Folge 3: Scholz steigt in einen Bundeswehrpanzer

Bei seinem Besuch auf dem Truppenübungsplatz Putlos an der Ostsee ist Kanzler Scholz kurzerhand selbst in einen Panzer gestiegen. Es war nicht das erste Mal, dass der SPD-Politiker nun in einem echten PS-Boliden saß. Über den harten Aufstieg eines am Ende glücklichen Staatsmannes – eine Bildergalerie.