Kein Bundeskanzler vor ihm musste so viele große Krisen auf einmal bewältigen. Olaf Scholz will Ruhe ausstrahlen, aber manchmal ist er reizbar. Und dann ist da noch ein wunder Punkt aus Hamburger Zeiten. Beobachtung eines Fragenfeuerwerks.

Berlin/Michendorf. Olaf Scholz zieht erst einmal sein Jacket aus. Über hundert Leute sind gekommen, es ist heiß. Es wird ein Fragenfeuerwerk werden, das ist dem Sozialdemokraten klar. Draußen auf der Straße schreien ein paar „ungeimpfte Putin-Versteher“ (so steht es auf ihren T‑Shirts) „Frieden, Freiheit, keine Corona-Diktatur“. Könnten sie haben, müssten nur zuhören, wollen sie aber nicht. Scholz spricht zu Beginn über Putins Krieg gegen die Ukraine, den Gasmangel in Deutschland, die Entlastungen der Bürger. Seine Botschaft: Niemand wird alleingelassen.

Dieser Abend ist so etwas wie eine Generalprobe für seinen mit Spannung erwarteten ersten Auftritt am nächsten Tag in der Bundespressekonferenz vor den versammelten Hauptstadtmedien. Dort wird sich zeigen, ob der 64‑Jährige nach acht Monaten in seinem Amt als Bundeskanzler angekommen ist, wie sehr ihn die vielen aktuellen Krisen unter Druck setzen und ob ihn irgendein Thema in Bedrängnis bringt. Hier in Langerwisch, einem Ortsteil von Michendorf bei Potsdam in seinem Wahlkreis, kann er das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern als Training dafür nutzen.