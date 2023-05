Keine Ruckrede: Scholz’ Lehre in Straßburg

Olaf Scholz hat vor dem Europäischen Parlament keine aufrüttelnde Ruckrede gehalten. Keine Zeitenwende-Rede, Teil II. Außerdem hat er seine Grundsatzrede über Europa weitgehend abgelesen, so dass sich seine scharfe Kritik an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine im Ton anhörte wie sein Appell für Freihandelsabkommen mit vielen Ländern. Da horchen EU-Abgeordnete nicht gleich auf.

Aber man darf zumindest von den meisten von ihnen erwarten, dass sie an einem historischen Tag wie den 9. Mai die Zeitenwende und ihre Erfordernisse auch ohne anleitende Redekunst thematisieren und sich nicht im Klein-Klein verlieren während Wladimir Putin in Moskau die Bevölkerung über seinen Krieg belügt. Die Aussprache über Scholz´ Auftritt hat aber gezeigt, wie träge das EU-Parlament in Teilen selbst ist.

Olaf Scholz skizziert, wo er hin will

Der Bundeskanzler hat skizziert, wo er hin will: Die Ukraine retten und die Stärke des Rechts über das Recht des Stärkeren siegen lassen – koste das so viel Waffen zur Verteidigung der Ukraine gegen Russland wie es wolle. Ferner: Die Risiken aus einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von China reduzieren, den Klimaschutz vorantreiben, eine gemeinsame europäische Asylpolitik auf die Beine stellen, bevor das Europaparlament im nächsten Jahr neu gewählt wird.

Die Grünen mit ihrer Fraktionschefin Terry Reintke waren sich nicht zu schade dafür, an diesem Tag das Chaos in Scholz´ Ampelregierung mit dem zwischenzeitlichen Veto der FDP gegen das Aus für Verbrennermotoren hochzuziehen. Immerhin lief Scholz danach zur Hochform auf und versuchte dem Parlament mit Verve und deutlicheren Worten einzuschärfen, worum es in Europa gerade geht: Um Putins Plan, die Ukraine zu vernichten und die Demokratie in Europa zu schwächen. Und dass es in Demokratien Kompromisse braucht, um zu Lösungen zu kommen. Das wurde dann beklatscht. Scholz´ Lehre sollte sein: Je schlechter Menschen zuhören können, desto besser muss der Redner sein.