Olaf Scholz in Äthiopien und Kenia: auf der Suche nach der „afrikanischen Perspektive“

Berlin. Lange Vorbereitungen gehen einer Kanzlerreise voraus, doch manchmal drängt sich noch ein Thema dazwischen, mit Macht. So ist es bei der Reise von Olaf Scholz nach Äthiopien und Kenia, der zweiten Afrikareise binnen eines Jahres. 2022 besuchte Scholz den Senegal, Niger und Südafrika.

Die Stabilität der Gesamtregion am Horn von Afrika wäre in Addis Abeba und Nairobi ohnehin Thema gewesen – mit dem Fokus auf dem wenige Monate alten Friedensschluss in Äthiopien, der zwei Jahre landesinterne Kämpfe beendet hat. Seit Ostern haben nun im Nachbarland Sudan zwei Militärs ihren Machtkampf auf die Straße getragen. Scholz’ Reise bekommt eine ganz aktuelle Brisanz.

Es soll um „die afrikanische Perspektive“ gehen

Hunderte Tote und mehrere Tausend Verletzte haben die Kämpfe bereits gefordert. Deutschland und andere Staaten evakuierten eilig ihre Staatsbürger. Die Uno zählt über 300.000 Binnenflüchtlinge und über 100.000 Sudanesen, die wegen der Kämpfe in die ebenfalls nicht immer stabilen Nachbarländer geflohen sind. Aktuell versucht der Südsudan zu vermitteln.

Scholz wird keine Lösung für den Sudan mitbringen, sondern eher Besorgnis und viele Fragen. Es gehe um „die afrikanische Perspektive“, heißt es in der Regierung. „Wir sehen die Rolle der EU darin, die Afrikanische Union zu unterstützen.“ Der Zusammenschluss der afrikanischen Staaten mit Sitz im äthiopischen Addis Abeba wird die erste Station auf Scholz’ Reise sein, der explizit nicht nur als deutscher Kanzler, sondern als Vertreter der EU auftreten will.

Mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abyi Ahmed und der Regionalregierung der Provinz Tigray will Scholz am Donnerstag über weitere Schritte im Friedensprozess des Landes sprechen. Die strafrechtliche Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen muss nach Ansicht der Bundesregierung dazugehören. Kein einfaches Thema: Beide Seiten müssten auch eigene Leute zur Verantwortung ziehen. Auch der Zugang von Hilfsorganisationen nach Tigray ist noch immer schwierig.

Europäische Investitionen statt chinesische Investitionen

In Kenia dürfte es am Freitag und Samstag im Vergleich nahezu entspannt werden: Das Land ist nicht nur Deutschlands wichtigster Handelspartner in Ostafrika – eine Wirtschaftsdelegation begleitet den Kanzler. Es ist in den Augen der Bundesregierung auch ein Symbol – dafür dass Demokratie über Autokratie, Regeln über Gewalt gewinnen können. Und dass also nicht automatisch China und Russland mit ihrem Geld das Rennen machen. Die Regierung in Kenia mit Staatspräsident William Ruto an der Spitze ist demokratisch gewählt, sie hat den Angriff Russlands auf die Ukraine deutlich verurteilt. Scholz bezeichnet Kenia zudem als Vorbild im Klimaschutz: 90 Prozent seiner Energie kommt aus erneuerbaren Quellen. Das größte Geothermiekraftwerk Afrikas ist dafür verantwortlich. Hier, am Naivasha-See soll auch grüner Wasserstoff produziert werden – auf den sich derzeit so viele Hoffnungen richten. Scholz schaut bei dem Kraftwerk vorbei.

Die Union forderte Scholz auf, sich bei seinem Besuch für europäische Investitionen einzusetzen. Es sei problematisch, dass die EU „immer weiter an Boden verliere, weil das Konzept von Infrastrukturinvestitionen als Alternative zu chinesischen Investitionen, die sogenannte Global Gateway Initiative, viel zu zögerlich umgesetzt werde“, sagte Vizefraktionschef Johann Wadephul (CDU) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Umsetzung dümpelt nur dahin, da keiner der europäischen Regierungschefs sich diese wichtige Initiative wirklich zu eigen gemacht hat.“ Er erwarte, „dass Olaf Scholz hier endlich einen energischen Impuls gibt“. Nur mit gebündelten europäischen Ressourcen könne die EU im Systemwettbewerb gegen China bestehen.

Kenia ist das wirtschaftliche Kraftzentrum Ostafrikas

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Michael Roth (SPD), bezeichnete die Reise als Möglichkeit, das Interesse demokratischer Staaten an afrikanischen Staaten zu demonstrieren. Sie sende „ein klares Signal, dass Deutschland und Europa nicht nur mit dem russischen Angriffskrieg beschäftigt sind, sondern wir uns weltweit für Frieden und Stabilität einsetzen“, sagte Roth dem RND. Deutschland und die EU müssen den afrikanischen Partnern glaubhaft vermitteln, dass die Zusammenarbeit mit freiheitlichen Demokratien unter dem Strich attraktiver und nachhaltiger ist als mit autoritären Regimen wie China und Russland, die ihren Machteinfluss auf dem Kontinent massiv ausweiten wollen.“

Auch der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin sprach von einem „klaren Signal“, das sich sowohl an Afrika richte als auch an China und Russland. „Das Angebot, das wir machen, sind faire Partnerschaften und echtes Interesse an der Stabilität der Region. Es geht uns um faire Kooperationen nicht zuletzt im Bereich der Erneuerbaren ebenso wie um Unterstützung gegen Hunger und Krieg“, sagte Trittin dem RND. Dies stehe im Gegensatz zu überdimensionierten Investitionen aus China, bei denen sich etwa Kenia massiv verschuldet habe. Trittin hob auch die Bedeutung Afrikas für den Klimaschutz hervor: „Das Potenzial vieler afrikanischer Länder bei den Erneuerbaren ist unerlässlich im weltweiten Kampf gegen die Klimakrise.“ Kenia könne dabei ein Vorbild sein.

Mit dabei auf der Reise ist auch eine Wirtschaftsdelegation. Das Interesse richtet sich vor allem auf Kenia. „Gerade Kenia als wirtschaftliches Kraftzentrum in Ostafrika gewinnt an Bedeutung für deutsche Unternehmen“, sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, dem RND. Er gab Scholz zudem eine Stilempfehlung mit auf den Weg: „Als Europäer konkurrieren wir in vielen Teilen der Welt auch mit anderen Mächten, die dort stark an Einfluss gewinnen – beispielsweise auch mit China. Umso mehr sollten wir vor Ort auf Augenhöhe und nicht etwa mit erhobenem Zeigefinger in der Rolle des Besserwissers auftreten.“