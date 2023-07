„Groß-Groß“: Wie Olaf Scholz sich und die Ampel sieht

Berlin. Olaf Scholz hat für die Leistungen der Bundesregierung ein neues Wort geschöpft. Es passt in seine Kategorie von Doppel-Wumms (Entlastungspakete) und Bazooka (Corona-Hilfen). In der traditionellen Sommerpressekonferenz am Freitag spiegelt nach seinem ausführlichem Selbstlob ganz zum Schluss in der 105. Minute ein Journalist noch die Sicht aus dem Ausland auf Deutschland. Er fragt, warum sich die Regierung hier so sehr im Klein-Klein verliere. Stimmt ja gar nicht, ich habe die Errungenschaften doch alle im Einzelnen aufgeführt, lautet sinngemäß die Reaktion des Bundeskanzlers. Er kann aber noch kürzer fassen, wie er sich und die Arbeit seiner Koalition bewertet: „Das ist Groß-Groß“. Alles lacht über diese Replik. Auch Scholz strahlt zufrieden. Er meint das nur ganz ernst.

Es spricht daraus sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein, andere sprechen auch von Arroganz. Zugleich ist es seine Art von Stärke, sich nicht durch Kritik und auch nicht durch dramatisch schlechte Umfragewerte für seine SPD verunsichern zu lassen. Und seinen Weg zu gehen, der zu einer Wiederwahl 2025 als Bundeskanzler führen soll. Immerhin: Es hat ihm auch 2021 keiner geglaubt, dass er in dieses Amt kommt, und dann stand er als Sieger da. Diese Erfahrung hat ihm vermutlich letzte Selbstzweifel genommen. Wenn er überhaupt welche gehabt haben sollte.

Scholz listet die Erfolge auf – und wird leise bei den Baustellen

Natürlich kann ein Bundeskanzler in einer live übertragenen Pressekonferenz, in der jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, keine Asche auf sein Haupt streuen, wenn er Stärke und Zuversicht vermitteln will. Erst recht nicht bei der Menge an als Murks empfundenen Ideen der Koalition beim Heizungsgesetz und bei Einsparungen im Bundeshaushalt. In seiner elfminütigen Einleitung listet er erwartungsgemäß die Erfolge seiner rot-grün-gelben Regierung auf: Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro, Erhöhung von Kindergeld und Kinderzuschlag, Bewältigung der Energiekrise, besonnene Politik bei der Hilfe für die von Russland überfallene Ukraine, Aufrüstung und Modernisierung der Bundeswehr, eine geregelte Zuwanderung von Fachkräften, eine schärfere Migrationspolitik. Die Habenseite trägt er im Brustton der Überzeugung vor, wenn es aber ins Soll geht, wird seine Stimme leise.

Auf die Verunsicherung in der Bevölkerung durch die von Streit geprägte Ampel-Politik oder die Sorgen um das AfD-Umfragehoch hat Scholz im Wesentlichen eine schlichte Antwort: Man muss nur gute Politik machen. Jedenfalls geht seine Erklärung kaum über diese Idee hinaus: „Für mich heißt das, dass man Politik machen muss, bei der die Bürgerinnen und Bürger für sich genügend Gründe haben, an eine gute Zukunft zu glauben.“ Nur wie, sagt er nicht. Was daran liegen kann, dass die ganze SPD und ebenso FDP und Grüne nicht wirklich ein Rezept gegen das Erstarken der Rechtsradikalen zu haben scheinen.

Scholz Losung ist einfach, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht stärker sein werde als 2021 (10,3 Prozent). Dass sie in ostdeutschen Ländern mit Abstand stärkste Kraft ist und eine Regierungsbildung nach Landtagswahlen im nächsten Jahr schwierig werden dürfte, wischt er mit der Bemerkung beiseite, dass in allen 16 Bundesländern die demokratischen Parteien die große Mehrheit seien. So groß ist diese Mehrheit aber mitunter gar nicht, wenn man an die derzeit etwa in Thüringen satt 30 Prozent AfD-Anteil denkt. Und Scholz konzentriert sich auch auf die Unterstützung von Menschen mit niedrigen Einkommen. Dass die AfD an Rückhalt im reicheren Bürgertum gewinnt, sieht er nicht. Oder will es nicht sehen.

Scholz‘ ansteckendes Kichern

Es gibt aber auch Momente in einer solchen Pressekonferenz, in denen die Menschen den Menschen Scholz erleben. Dann lacht er sich schlapp. Wenn er denn kein Westernheld wie John Wayne sein wolle, wie er jüngst kundtat – welche Filmfigur denn zu ihm passen würde, wird er gefragt. „Hööö“, tönt es dann und er kichert so, dass man unweigerlich mitlachen muss. Um bei der Antwort enttäuscht zu werden. Könnte er beantworten, tut er aber nicht, sagt er nämlich.

Auch seine Schlagfertigkeit kann Spaß bringen. Plötzlich ist ein Pfeifton in der Pressekonferenz zu hören. So laut, dass die ernsten Einlassungen des Kanzlers zum Mindestlohn gestört werden. Er lässt sich aber nicht irritieren, sondern hilft bei der Suche nach der Quelle. „Wer seinen Klingelton auf ‚Jingle Bell‘ eingestellt hat, der isses“, klärt er auf und macht weiter im Text. Die Melodie verstummt aber nicht. „Ich glaube, das ist jetzt kein Cyber-Angriff“, unterbricht er sich selbst. Stille im Saal. Und wieder ertönt das Weihnachtslied. Ein Fotograf verlässt den Raum. Problem gelöst.

Und schließlich die Frage nach seinen Emotionen, wo er doch stets so nüchtern sei. Er habe doch bei einer Veranstaltung Störern klare Kante gezeigt und ihnen erklärt, dass sie keinen Verstand in ihren Hirnen hätten. Ob das der „wahre Scholz“ sei? Der Sozialdemokrat versucht ernst zu bleiben, muss dann aber doch grinsen und schließlich lachen. „In allen Varianten, in denen ich Ihnen begegne, bin ich ich“, versichert er. Und er betont: Seine Karriere habe als Versammlungsredner begonnen. „Deshalb weiß ich, wie das geht.“ Er könnte auch sagen: „Das ist Groß-Groß.“