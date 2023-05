Olaf Scholz in Kenia: der lobende Kanzler

Nairobi. Als die Militärkapelle um die Ecke gebogen ist, dorthin, wo es Schatten gibt von hohen Bäumen und sie nicht mehr zu sehen ist, spielt sie noch mal einen lauten Tusch. Eine Stunde haben sie zuvor ausgeharrt auf dem gepflasterten Platz vor dem Präsidentensitz in Nairobi, einem Gebäude aus der britischen Kolonialzeit mit Säulen, Sprossenfenstern und Fensterläden. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gekommen, unter einem großen schwarzen Baldachin wird er mit militärischen Ehren empfangen von Präsident William Ruto.

Die Musiker begleiten den Auftritt mit Nationalhymnen und beschwingten Dreivierteltakt-Melodien. Sie tragen rote goldbetresste Jacken und hohe schwarz-weiße Kopfbedeckungen aus Fell. Ein bisschen Großbritannien ist übrig geblieben 60 Jahre nach der Unabhängigkeit, nur dass das Fell von Stummelaffen kommt statt von Bären. Unter den Bäumen um die Ecke später noch mal ein Tusch der Kapelle, wie ein musikalischer Seufzer der Erleichterung: Der Auftritt ist geschafft.

Scholz in Kenia: Der Kanzler lobt viel

Für Scholz und Ruto ist das Treffen eines der einfacheren. Schon vor der Ankunft hat Scholz Kenias Demokratie, Stabilität und Klimaschutzerfolge gelobt. Der Antrittsbesuch Rutos in Berlin im März wirkte wie eine angenehme Auszeit für den Kanzler: Er zog sich dafür aus dem Koalitionsausschuss zurück, in dem über Autobahnbau gestritten wurde und der schließlich 30 Stunden dauern sollte.

Bald darauf hat sich nun also Scholz aufgemacht nach Kenia: „Willkommen, lieber Bruder“, begrüßt ihn Präsident Ruto auf der Freiluftbühne unter dem Baldachin. Über den beiden prangt das kenianische Wappen. „Harambee“ steht darauf, die Forderung für Zusammenarbeit auf Suaheli. Das ist nicht extra für Scholz aufgedruckt worden, aber es passt zu seinem Credo. Für die Klimapolitik hat er den „Klimaclub“ erfunden. Ruto kündigt die Teilnahme Kenias an. Scholz verbeugt sich strahlend. Ein „inspirierender Klimachampion“ sei Kenia, lobt er. Er lobt überhaupt sehr viel, auch den Einsatz des Landes in Konflikten der Region, in Somalia, Äthiopien, Kongo und, ganz aktuell, auch im Sudan. Er sei „überzeugt, dass Initiativen für Frieden und Stabilität für Afrika, die von afrikanischen Staaten geführt werden, besonders wichtig sind“, sagt Scholz.

So ähnlich hat er das am Vortag in Addis Abeba bei der Afrikanischen Union gehört. Ruto sagt, die Konflikte in Afrika dürften nicht vergessen werden – und das lässt sich, bei aller freundlichen Stimmung, schon auch ein bisschen als Warnung begreifen. Und bei der Klimapolitik müsse nun international endlich über die Finanzierung von Maßnahmen gesprochen werden.

Kenia steht vor einem Wirtschaftsabkommen mit der EU

Und dann gibt es noch das Thema Migration: Der Kanzler erwähnt die von der Regierung geplanten „Migrationspartnerschaften“, mit denen Deutschland mit Herkunftsländern von Flüchtlingen Vereinbarungen über die Aufnahme von Fachkräften schließen will – im Gegenzug zur Zusicherung, dass diese Länder abgelehnte Asylbewerber unkompliziert zurücknehmen. Er sehe da „großes Potenzial“ in Kenia, sagt Scholz. „Eine erfolgversprechende Entwicklung“, antwortet Ruto. „Wir begrüßen diese Öffnung sehr.“ Er verspreche sich davon große Chancen für kenianische Fachkräfte und Kenia werde natürlich Landsleute zurücknehmen, die illegal und „ohne gute Absichten“ nach Deutschland gekommen seien.

Zwei Tage bleibt Scholz in Kenia. Am Nachmittag besucht er die Humanitarian Peace Support School, eine Ausbildungsstätte für Humanitäre Friedensunterstützung, wo unter anderem das Entschärfen von Sprengkörpern gelehrt wird. Danach stand ein Gespräch mit jungen Kenianern und Kenianerinnen in einem Café auf dem Programm. Ein Wirtschaftsabkommen des Landes mit der EU steht an – eigentlich sollte es mit ganz Ostafrika geschlossen werden. Nun ist erst mal nur Kenia übriggeblieben.

Bundeskanzler Scholz reist zum zweiten Mal in seiner Amtszeit nach Afrika Mit der zweiten großen Reise nach Afrika will Kanzler Scholz in Äthiopien und Kenia zeigen, dass er den Nachbarkontinent nicht links liegen lässt. © Quelle: dpa

Am Samstag will der Kanzler das gut zwei Autostunden entfernte Geothermiekraftwerk Olkaria besichtigen, das größte in Afrika. Erst vor etwa einer Woche hat er ein Geothermiekraftwerk im mecklenburg-vorpommerschen Schwerin eingeweiht und dort begeistert verkündet, es handele sich um die „perfekte Ergänzung zur Windenergie“. Kenia bezieht 90 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Energien, unter anderem der Geothermie. So weit ist Deutschland absolut noch nicht.

Aber erst schaffen es bei 23 Grad und intensiver Sonne auf der Pressekonferenz die deutschen Öl- und Gasheizungen noch nach Kenia. Ob der für kommenden Janaur geplante Starttermin des Gebäudeenergiegesetzes mit seinen Heizungstauschregeln verschoben werde, fragt eine Journalistin. Und ob der Heizungsguru im Wirtschaftsministerium, Staatssekretär Graichen, gehen müsse, weil er an der Beförderung seines Trauzeugen beteiligt gewesen sei. Das eine sei ein gutes Gesetz, das in den Grundlagen nicht infrage gestellt werde, sagt der Kanzler. Die andere Entscheidung sei korrigiert, bei allem Weiteren werde „entsprechend der Regeln“ agiert. Der Kanzler bleibt positiv und lässt doch vieles offen.

Dann ist die Pressekonferenz geschafft. Ein Sprecher des Präsidenten sagt, Scholz und Ruto würden sich nun zurückziehen.