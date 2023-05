Olaf Scholz in Kenia: Über ein Kraftwerk zum Tor zur Hölle

Nairobi. Olaf Scholz ist der selbsternannte Mann der Pläne, aber bei diesem Termin hat er es noch mal extra versichert: Es sei kein Zufall, dass er in Kenia das Geothermie-Kraftwerk Olkaria besichtige, das größte in Afrika. Für diesen Samstag steht die Tour auf dem Programm des Kanzlers, am zweiten Tag seines Kenia-Besuchs. Deutschland hat Bau und Erweiterung des Kraftwerks unterstützt – es könnte also sein, dass Scholz auch mal sehen will, wo das gute Geld geblieben ist. Aber ein bisschen mehr ist dann doch dahinter: Scholz hält Geothermie, bei der heißes Wasser aus der Tiefe gepumpt wird für einen wichtigen Baustein für den klimaneutralen Umbau der Energiegewinnung in Deutschland.

Vom Werk in Olkaria wird die Hälfte des kenianischen Strombedarfs abgedeckt. Insgesamt kommt bereits 90 Prozent des kenianischen Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen.

Bei seiner Pressekonferenz mit Kenias Präsident William Ruto am Freitag in Nairobi hat Scholz seine Begeisterung durchblicken lassen. Deutlicher hat er es vor einer guten Woche in Schwerin gesagt, wo er ein Geothermie-Kraftwerk eingeweiht hat: „Anders als Wind oder Sonne steht Geothermie rund um die Uhr zur Verfügung, im Sommer wie im Winter, an 365 Tagen im Jahr.“ Die Bundesregierung hat beschlossen, die Erkundung weiterer Standorte zu fördern.

Sehr interessiert ist man allerdings auch am Vorhaben Kenias, die Geothermie für die Produktion von Grünem Wasserstoff zu nutzen. Der gilt derzeit als die vielversprechendste Energieform der Zukunft.

Dafür nimmt Scholz dann schonmal zweieinhalb Stunden Autofahrt in Kauf. Von Nairobi geht es Richtung Norden, mit einem Blick in den Großen Afrikanischen Grabenbruch, der durch die Abspaltung der Afrikanischen von der Asiatischen Platte entstanden ist.

Nach dem Kraftwerksbesuch endet die zweite Afrika-Reise des Kanzlers am nahegelegenen Naivasha-See – nicht nur ein idyllischer Touristentermin: Der Wasserspiegel des Sees ist in den letzten Jahren angestiegen. Äcker und Dörfer wurden überschwemmt. Als Ursache gilt auch der Klimawandel.

Der nahegelegene Nationalpark hat den Namen „Hells Gate“, Tor zur Hölle. Scholz fliegt zurück nach Berlin.