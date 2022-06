Bundeskanzler Scholz ist am Donnerstag in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi traf er den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Anschließend sagte er Deutschlands Unterstützung für einen EU-Beitrittsstatus der Ukraine aus.

Kiew. Bundeskanzler Olaf Scholz will sich dafür einsetzen, dass die Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommt. Das sagte er am Donnerstag bei seinem Besuch in Kiew. „Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Ein Meilenstein auf ihrem voraussetzungsvollen europäischen Weg ist der Status eines Beitrittskandidaten. Darüber beraten die Mitgliedsstaaten der EU in den nächsten Tagen.“ Man wissen: Es braucht Einstimmigkeit unter den 27 EU-Ländern, sagte Scholz. „Deutschland ist für eine positive Entscheidung zugunsten der Ukraine.“ Er wolle für ein einiges Ergebnis kämpfen.

Das gelte auch für die Republik Moldau, betont der Bundeskanzler.

Klaus Iohannis (l-r), Präsident von Rumänien, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) , Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und Mario Draghi, Ministerpräsident von Italien, kommen zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Es sei eine Frage der europäischen Glaubwürdigkeit, dass man gegenüber den Staaten des westlichen Balkan, die sich seit Jahren schon auf diesem Weg befänden, nun endlich das Versprechen einlöse; jetzt und konkret. Mit „die Ukraine soll leben“ schloss der Kanzler sein Statement.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich dafür ausgesprochen, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zuzusprechen. „Auf jeden Fall unterstützen wir den Beitrittsstatus der Ukraine zur Europäischen Union“, sagte Macron.

Die EU-Kommission will an diesem Freitag eine Empfehlung zu dem Thema vorlegen, die Entscheidung muss einstimmig getroffen, voraussichtlich beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni in Brüssel.

Draghi fordert UN-Einsatz für Korridore im Schwarzen Meer

Italiens Regierungschef Mario Draghi will die Blockade der ukrainischen Häfen durch Russland unter einer Koordination der Vereinten Nationen beenden. Das russische Militär lässt derzeit Schiffe aus der Ukraine mit Getreide nicht auslaufen. Vor allem ärmere Länder etwa in Afrika sind dringend auf diese Lieferungen angewiesen. „Der einzige Weg ist eine Resolution der Vereinten Nationen, um die Korridore im Schwarzen Meer zu regeln“, sagte Draghi am Donnerstag bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz und dem französischen Präsidenten Macron. Russland lehnt dies bislang ab.

„Die humanitäre Krise in der Ukrainer darf nicht zu einer weltweiten Katastrophe führen“, ergänzte Draghi. Europa müsse nun Stärke zeigen, forderte der Italiener. „Wir müssen die Herausforderung mit Mut angehen“, demselben Mut, den Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj gezeigt habe. „Mit Entschlossenheit und Einheit. Das schulden wir den Ukrainern, das schulden wir den Europäern“, sagte Draghi.

Einladung zum G7-Gipfel in Bayern

Am Mittag dankte Scholz dem ukrainischen Präsidenten auf Twitter, für den Empfang in Kiew sowie dessen Annahme zur Teilnahme am G7-Gipfel. „Wir Europäer stehen fest an Eurer Seite“, schrieb der Kanzler zu dem Beitrag.

Mit Macron und Draghi: Scholz reist im Nachtzug nach Kiew

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sind am Donnerstag zu einem Solidaritätsbesuch in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort stieß der rumänische Präsident Klaus Iohannis zu der Gruppe - er hatte eine andere Reiseroute genommen.

Ukraine-Reise: Bundeskanzler Scholz mit Macron und Draghi in Kiew Die drei Staatschefs besuchen neben Kiew auch den Vorort Irpin, wo mehrere Kriegsverbrechen von Russland begangen wurden. 300 Zivilisten wurden hingerichtet. © Quelle: Reuters

Bei der Reise sollte es um weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land gehen. Zudem stand auch der Wunsch der Ukraine im Fokus, in die EU aufgenommen zu werden. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, forderte von Scholz erneut die rasche Lieferung schwerer Waffen.

Scholz, Macron und Draghi waren über Nacht in einem Sonderzug nach Kiew gereist. Kurz nach ihrer Ankunft wurde in der ukrainischen Hauptstadt Luftalarm ausgelöst, der nach gut 30 Minuten wieder aufgehoben wurde.

Bundeskanzler Scholz in Irpin: „Furchtbar, was dieser Krieg an Zerstörung anrichtet“ Bundeskanzler Scholz, Italiens Ministerpräsident Draghi und der französische Präsident Macron sind am Donnerstag zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. © Quelle: Reuters

Kurz nach seiner Ankunft besuchte Scholz den teils zerstörten Kiewer Vorort Irpin. Ähnlich wie im benachbarten Butscha waren dort nach dem Rückzug der Russen Ende März knapp 300 teils hingerichtete Zivilisten gefunden worden.

RND/fw/jst mit dpa

