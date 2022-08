„Bester Moment diese Woche“: Scholz kann Freude über Spritztour mit Elektro-Lkw kaum zurückhalten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzt zu Beginn einer Testfahrt mit einem elektrisch betriebenen LKW bei Scania am Steuer des Wagens.

Bei dem Lkw-Hersteller Scania in Schweden ist Bundeskanzler Olaf Scholz das erste Mal einen Elektro-Lkw gefahren. Die Begeisterung über die Spritztour kann er danach kaum zurückhalten. Seine Freude ist sogar so groß, dass er einen Job-Wechsel in Erwägung zieht.