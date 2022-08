Freiwillige im Krieg in der Ukraine

Mit Mozart gegen Putins Wagner-Söldner

Wagner-Gruppe nennt sich eine russische Söldnereinheit. Doch auch die ukrainische Seite setzt auf Komponisten der Klassik – was die Namen ihrer militärischen Formationen betrifft. Andy Milburn, ein ehemaliger US-Militär, hat die Mozart Group gegründet, die sich aber in ihrer Philosophie fundamental von den Wagner-Söldnern unterscheidet. Vor allem gehe es um Ausbildung, um humanitäre Hilfe – Beteiligung an Kampfhandlungen sei dagegen tabu.