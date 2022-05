Olaf Scholz, Luisa Neubauer und das Brett vorm Kopf

Olaf Scholz spricht auf einem Podium des katholischen Kirchentags in Stuttgart.

Beim katholischen Kirchentag in Stuttgart störten Klimaaktivisten eine Veranstaltung mit Olaf Scholz. Der Kanzler reagierte darauf unsouverän und mit Worten, die eine Tür zu Assoziationen geöffnet hat, die besser geschlossen geblieben wäre. Luisa Neubauer von „Fridays for Future“ liegt mit ihrer Kritik am Kanzler dennoch falsch. Ein Kommentar.