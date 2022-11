﻿Von Angesicht zu Angesicht

Peking. Bevor Olaf Scholz durch das Ehrenspalier auf dem Flughafen in Peking gehen darf, muss er erst noch einmal einen PCR-Test machen. Vier Menschen, die in einen Ganzkörperschutzanzug gehüllt sind, eilen herbei als wäre Gefahr im Verzug. Scholz darf zwar einen deutschen Test in seinem Regierungsflieger machen, aber die chinesische Gesundheitsbehörde kommt zur Kontrolle an Bord. So war das bisher nur bei seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin im Februar wenige Tage vor dem Angriff auf die Ukraine.

China verfolgt eine strenge Null-Covid-Strategie, die auch den Elf-Stunden-Aufenthalt des Bundeskanzlers und seiner Wirtschaftsdelegation beherrscht, in dem Tross reisen die Vorstände von Bayer, Volkswagen, BASF, Siemens, Merck, Wacker Chemie, HiPP, Adidas, Biontech, Deutsche Bank, GeoClimaDesign und BMW. Es ist der dritte Corona-Test vor Beginn dieses Antrittsbesuchs, der in Deutschland und Europa schon hohe politische Wellen schlug, bevor der Bundeskanzler einen Fuß auf chinesischen Boden gesetzt hat. Nun ist es so weit. Zuhause ist es 2.50 Uhr, als Handelsminister Wang Wentao auf dem Flughafen Scholz kräftig die Hand zur Begrüßung schüttelt. Scholz ist negativ, der Tag kann beginnen.

Mitarbeiter der chinesischen Regierung in Vollschutzanzügen verlassen dem Airbus A340 der Luftwaffe nach der Ankunft von Bundeskanzler Scholz auf dem Internationalen Hauptstadtflughafen Peking. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Jeder Schritt, jede Geste, jedes Wort muss sitzen

Jeder Schritt, jede Geste, jedes Wort muss sitzen, wenn Scholz gleich den chinesischen Staatschef Xi Jinping trifft. Der Kanzler selbst hat die Erwartungen mit seiner Ankündigung hochgeschraubt, welch heikle Fragen er alle ansprechen wolle.

Menschenrechte, Freiheitsrechte, Minderheitenrechte, die Loslösung aus einseitigen Abhängigkeiten von China, das ausländisches Wirtschafts-Know-how haben, aber seinen Markt nicht für Produkte der anderen öffnen will. Der Klimawandel, den China als großer Verschmutzer besonders bekämpfen müsse. Und, das setzt Scholz ganz oben an: Chinas Verantwortung als eines von fünf ständigen Mitgliedern im Weltsicherheitsrat dafür, dass Russland keine Atomwaffen in der Ukraine einsetzt. Ganz schön viel Konfliktstoff für ein erstes persönliches Gespräch mit Xi als Bundeskanzler.

Scholz war in seiner kurzen Amtszeit schon auf vielen wichtigen Auslandsreisen. Zu US-Präsident Joe Biden oder nach Kiew und Moskau. Aber dieser Freitag in Peking entscheidet mit darüber, wie der Kanzler international wahrgenommen wird. Als respektierter Partner sowohl in Ost und West und in Europa mit Potenzial zur Konfliktlösung? Oder als ein sich selbst überschätzender Gernegroß, der durch Alleingänge mehr Unruhe schafft als sie beseitigt?

Xi hält nichts davon, Geschäfte mit seinem Land zurückzufahren

Nach der Begegnung mit Xi, Auge in Auge, sieht es nicht danach aus, dass Scholz weit gekommen ist. Xi betont, beide Seiten sollten die Grundsätze des gegenseitigen Respekts beachten und Differenzen außen vor lassen. Das klingt nach einem Mischt-Euch-nicht-ein. Die internationale Lage sei „komplex und wechselhaft“. China und Deutschland sollten als einflussreiche Länder zusammenarbeiten und „in Zeiten von Veränderung und Chaos“ mehr Beiträge zu Frieden und Entwicklung leisten. Ganz besonders lobt Xi aber Scholz` Unterstützung schon als Hamburgs Erster Bürgermeister für die Neue Seidenstraße, die China wirtschaftlich mit zahlreichen Ländern verbinden soll. Xi hält natürlich nichts davon, Geschäfte mit seinem Land zurückzufahren.

Er deutet nicht einmal an, ob er Druck auf Putin machen wird, der mit einem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine droht, gegen die er seit dem 24. Februar Krieg führen lässt – und nicht so vorankommt, wie er sich das vorgestellt hatte. Scholz hofft darauf, dass Peking klar macht: Atomare Angriffe darf es niemals mehr geben. Putin solle es nicht wagen. Aber China und Russland sind Partner. Xi belässt es bei allgemeinen Worten. Fragen der Journalistinnen und Journalisten stellt er sich sowieso nicht.

Es gibt eine vielsagende Reaktion chinesischer Kameraleute, die vor Jahren die Luft anhielten, als Xi beim G20-Gipfel in China seine Position bei einer Begrüßung der Staats- und Regierungschefs für einen Moment verließ und auf die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel zuging. Das mache er sonst nie, sagten sie damals und interpretierten es als besondere Wertschätzung. Der Staatschef von 1,4 Milliarden Menschen bewegt sich nicht auf andere zu. Die anderen müssen zu ihm kommen.

Scholz überrascht mit einer Botschaft aus dem Gespräch mit Xi

Scholz ist jetzt da. Er hat sich viel Kritik, vor allem von zivilgesellschaftlichen Organisationen anhören müssen, dass er just in dem Moment nach Peking reist, nachdem die Kommunistische Partei Xi mit diktatorischer Macht ausgestattet hat. Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der ihm danach die Hand reicht. Aber der Bundeskanzler setzt seine Botschaften wie angekündigt – und überrascht mit einer Botschaft aus dem Gespräch mit Xi.

Der Kanzler hat gerade auch noch mit Ministerpräsident Li Keqiang gesprochen. Sein Antrittsbesuch neigt sich langsam dem Ende. Nun geben die beiden Statements. Auch Li lässt keine Fragen zu. Aber das, was er zu sagen hat, lässt aufhorchen.

Li schmeichelt Scholz, in dem er von den großen beiden Volkswirtschaften China (mit 1,4 Milliarden Menschen) und Deutschland (mit 80 Millionen) spricht. „Augenhöhe“ stellt er fest. Man darf Zweifel haben, dass er das ernst meint. Er versichert aber, es seien keine Lippenbekenntnisse, dass China deutsche Produkte auf dem chinesischen Markt willkommen heiße. Und dann kommt er auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen, den er zwar „Krise“ nennt und Russland nicht erwähnt. Li gefällt es aber nicht, dass Russland den Getreidehandel torpediert hat und Menschen in anderen Ländern dem Hunger aussetzt. Auch China will genügend Getreide haben. Schlimmste Hungersnöte hat das Land nur mühsam überwunden.

Von Taiwan bis zur Unterdrückung von Minderheiten: Der Kanzler wiederholt öffentlich alle Kritikpunkte an China

Schließlich sagt er laut Übersetzung diesen Satz: „Wir können uns keine weitere Eskalation leisten.“ Beide Seiten müssten zu Friedensgesprächen bereit seien. China wolle der regionalen Stabilität und dem Weltfrieden dienen –- und die Lieferketten – nicht gestört sehen. Ansonsten hätten sich Scholz und er „ehrlich ausgetauscht über Kontroversen“.

Wir können uns keine weitere Eskalation leisten. Li Keqinag, chinesicher Ministerpräsident im Bezug auf Russlands Krieg in der Ukraine.

Scholz sieht angespannt aus während Li spricht. Er hat sich etwas vorgenommen, wenn er gleich dran ist. Er wiederholt öffentlich alle Kritikpunkte an China – auch die brutale Unterdrückung von Minderheiten wie den Uiguren, auch die „inakzeptablen“ chinesischen Sanktionen gegen EU-Abgeordnete und auch die Warnung vor einem militärischen Eingreifen in Taiwan. Deutschland unterstütze eine „Ein-China-Politik“, aber Veränderungen des Status quos dürften nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen. Peking droht der demokratischen Inselrepublik, sie militärisch einzunehmen, sollten sich die Taiwaner gegen eine friedliche „Vereinigung“ sperren.

Für die USA und Deutschland wäre ein Krieg eine Katastrophe. Beide haben dem kleinen Taiwan Unterstützung zugesagt, nur ist überhaupt nicht klar, wie die aussehen sollte.

„Sind uns einig“: Atomare Drohgebärden sind „unverantwortlich“, sagt Scholz

Zugleich betont der Kanzler, welch „großes Land“ China sei und wie wichtig der Austausch mit Peking. Und es bleibt nicht bei seinem Mantra, dass Putin eklatant das Völkerrecht breche und die internationale Ordnung infrage stelle. Und dann erzählt er, was er mit Xi besprochen habe. „Ich habe Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht.“ Und: „Staatspräsident Xi und ich sind uns einig: Atomare Drohgebärden sind unverantwortlich und brandgefährlich. Mit dem Einsatz von Atomwaffen würde Russland eine Linie überschreiten, die die Staatengemeinschaft gemeinsam gezogen hat.“

Staatspräsident Xi und ich sind uns einig: Atomare Drohgebärden sind unverantwortlich und brandgefährlich. Mit dem Einsatz von Atomwaffen würde Russland eine Linie überschreiten, die die Staatengemeinschaft gemeinsam gezogen hat. Olaf Scholz, Bundeskanzler beim Antrittsbesuch in Peking

Das muss abgesprochen gewesen sein. Sonst wäre der Kontakt zu Xi gleich im Eimer, wenn der deutsche Kanzler aus dem Gespräch einfach etwas ausplaudert.

Zuguterletzt darf Scholz noch verkünden, dass China grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech für in China lebende Ausländer gibt. Biontech-Chef Ugur Sahin ist einer der zwölf Vorstände, die Scholz begleiten. Es sei auch auch über die Perspektive einer allgemeinen Zulassung von Biontech in China gesprochen worden. „Eine engere Kooperation mit der EU-Arzneimittelbehörde EMA würde hier den Weg ebnen. Damit würden wir einen konkreten Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten.“

Xi Jinping (l.M.), Präsident von China, und Bundeskanzler Olaf Scholz (r.M.) kommen in der Osthalle der Großen Halle des Volkes zum Gespräch zusammen. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa

Null-Covid ist längst ein Problem: China könnte Unterstützung gebrauchen

China könnte Unterstützung gebrauchen. Die Null-Covid-Strategie fordert das Land und seine Menschen heraus. Eigentlich ist eine zehntägige Quarantäne für alle Einreisenden vorgeschrieben. Scholz´ Delegation musste sich dem nicht unterwerfen, weil ihre Kontakte auf ein Minimum beschränkt wurden. Dafür musste auch der Regierungsflieger während des Kurztrips im 1000 Kilometer entfernten Seoul geparkt werden.

Quarantäne bedeuten in China übrigens oft nicht eine Isolation in den eigenen vier Räumen, sondern in einer staatlich überwachten Massenunterkunft. Die Delegation auf chinesischer Seite muss sich nach dem Besuch aus Deutschland komplett für zehn Tage isolieren.

Wie Scholz seinen Besuch in China selbst beurteilt? „Es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin.“