Scholz und der heilige Geist in Straßburg

Straßburg. Man kann mit Militär Macht demonstrieren. Und mit Worten. Letzteres liefert nur meistens nicht so mächtige Bilder. Es müsste schon eine eindrucksvoll vorgetragene Rede oder tosender Applaus oder eine außergewöhnliche Debatte sein. Das ist beim ersten Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag vor dem Europäischen Parlament alles nicht der Fall. Obendrein bekommt den lautesten Beifall die Grünen-EU-Fraktionsvorsitzende Terry Reintke – mit Unterstützung der konservativen EVP-Fraktion. Für Attacken gegen Scholz und seine rot-grün-gelbe Regierung in Deutschland.

Man muss das Drumherum ausblenden und sich sehr auf Scholz´ Aussagen konzentrieren. Dann kann man den scharfen Kontrapunkt erkennen, den er an diesem historischen 9. Mai gegen Russlands Präsidenten setzt, der in der Nacht wieder die Ukraine bombardieren ließ.

Scholz beschwört die Einheit Europas – und blickt auch nach Moskau

Während Wladimir Putin in Moskau Soldaten über den Roten Platz marschieren lässt und abermals die Wahrheit über seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit der Behauptung verdreht, der Westen bedrohe Russland, beschwört Scholz in Straßburg die Einheit Europas. An einem historischen Tag, dem Europatag, der an die Unterzeichnung der sogenannten Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950 als ersten Schritt zur Europäischen Union erinnert. Und an jenem 9. Mai, an dem Russland traditionell den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland feiert. Am 8. Mai 1945 hatte die Wehrmacht kapituliert, der Zweite Weltkrieg war in Europa zu Ende. Ein Tag der Befreiung. Davon ist die Ukraine weit entfernt.

„Die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen mit ihrem Leben für diesen Wahn ihres mächtigen Nachbarstaates“, sagt Scholz. Die EU müsse sie gegen Russland so lange wie nötig standhaft unterstützen. Die Europäische Union – geeint in ihrer Vielfalt – sei die beste Versicherung, dass nicht zurückkehre, was früher einmal gegolten habe: das Recht der Stärkeren. „Lassen wir uns nicht einschüchtern von solchem Machtgehabe“, sagt er mit Blick auf die Militärparade in Moskau.

Acht Mal bekommt Scholz Applaus – die Präsenz der Abgeordneten ist mäßig

Die Hälfte seiner Rede ist schon vorbei, als das erste Mal jemand klatscht, und zwar bei seiner Forderung nach zügigen neue Freihandelsabkommen mit vielen Ländern. Die Präsenz der Abgeordneten ist zu Beginn seiner Rede eher mäßig. Dabei hält er doch auf Einladung von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Grundsatzrede in der Gesprächsreihe „Das ist Europa“.

Acht Mal bekommt Scholz noch Beifall: für sein Bekenntnis zu Georgien und Moldau, sein Werben für einen zügigen Beitrittsfortschritt für Nordmazedonien, für mehr EU-Ratsentscheidungen mit qualifizierter Mehrheit statt Einstimmigkeit in der Außen- und der Steuerpolitik. Für Menschenrechte, für den Apell zu einem Kompromiss in der EU-Asylpolitik vor der Europawahl. Für ein Zitat von Oscar Wilde („Die Zukunft gehört denjenigen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden“), und dafür, dass die Zukunft nicht den Revisionisten gehöre, „die nach imperialer Macht lechzen“. Und schließlich zum Schluss.

Olaf Scholz hält Grundsatzrede in Straßburg: „Europa muss sich der Welt zuwenden“ Anlässlich des Europatags hat Bundeskanzler Olaf Scholz die globale Verantwortung der Europäischen Union hervorgehoben. © Quelle: Reuters

EVP-Chef und CSU-Vize Manfred Weber schimpft als Erster: „Wir brauchen keine weiteren Grundsatzrede mehr. Europa braucht Führung.“ Er klagt über die hohen deutschen Hilfen für die eigene Bevölkerung in der Energiekrise. Das sei in Europa nicht abgestimmt gewesen.

Grünen-EU-Fraktionsvorsitzende Reintke: „Das Bild des Kanzlers, der liefert, ist verblasst“

Auch Reintke beklagt, „das Bild des Kanzlers, der liefert, ist verblasst“, und der Ruf der Bundesregierung als verlässlicher Partner durch das Veto der FDP beim Aus für Verbrennermotoren sei verspielt. Der Linken-Politiker Martin Schirdewan raunt ihr später zu: „Liebe Terry, lass mich dich erinnern: Ihr seid auch an der Regierung in Berlin beteiligt.“

Zum Schluss kommt Scholz noch mal dran. Verflogen die leise Stimme während seiner Rede. „Vergessen wir nicht“, sagt er und macht eine Pause. Der Saal ist inzwischen voll besetzt, man horcht auf. Scholz mahnt noch einmal, den russischen Angriff auf die Ukraine als Bedrohung für alle zu verstehen, weil Putin für eine brutale Macht des Stärkeren stehe und nicht die demokratische Stärke des Rechts. Es dürfe keine Verschiebung der Grenzen geben, warnt der Kanzler. „Das ist die Grundlage des Friedens in der ganzen Welt.“

Und schließlich sagt Scholz, ohne Reintke zu erwähnen, manchmal müsse viel verhandelt werden. In Bündnissen, in Demokratien, sei es immer so, „dass man sich zusammenfinden muss“. Denn: „Es kommt nicht der heilige Geist über uns und plötzlich sind wir einer Meinung.“ Dann müsse die demokratische Debatte, der Streit zum Ergebnis führen. Da stehen auch die Grünen zum Applaus auf.

