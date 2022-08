Keine Einmischung, kein Schaden, keine Details: Olaf Scholz weist in seinem Eingangsstatement vor dem Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in bewährter Manier alle Vorwürfe der Begünstigung der Warburg-Bank zurück.

Hamburg. Olaf Scholz nimmt im Plenarsaal der Hamburgischen Bürgerschaft auf der Regierungsbank Platz. Hier saß er viele Jahre als Erster Bürgermeister, doch auf dem Schild vor ihm steht heute etwas anderes: Olaf Scholz. Zeuge.

Der Bundeskanzler zieht einen Stapel Papier aus seiner Aktentasche, es sind Presseberichte zum Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Scholz hat die entlastenden Artikel zum Skandal um die Steuerbetrügereien der Warburg-Bank ausgewählt, auch diese gibt es.

Kann sich Scholz wirklich nicht erinnern?

Hintergrund sind drei Treffen von Scholz mit den Gesellschaftern der Warburg Bank, Christian Olearius und Max Warburg, in den Jahren 2016 und 2017. Scholz hatte die Treffen zwar bei seiner ersten Vernehmung vor dem Ausschuss im April 2021 eingeräumt, aber angegeben, sich an Gesprächsinhalte nicht mehr erinnern zu können.

Nach den ersten Treffen hatte Scholz laut Aussage von Olearius empfohlen, ein Verteidigungsschreiben der Bank an den damaligen Finanzsenator und heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zu schicken, in dem die Rückforderung von 47 Millionen Euro zu Unrecht erstatteter Kapitalertragssteuer als ungerechtfertigt dargestellt wurde.

Tschentscher hatte das Schreiben mit der „Bitte um Informationen zum Sachstand“ an die Finanzverwaltung weitergereicht, wo man sich kurze Zeit später entgegen ursprünglichen Plänen entschloss, die Forderung in die Verjährung laufen zu lassen. Auch eine weitere Forderung über 43 Millionen Euro wurde ein Jahr später erst kurz vor Eintritt der Verjährung und auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums erhoben.

Tschentscher hatte die Weiterleitung des Schreibens vor dem Ausschuss bestätigt. Den Vorwurf einer Einflussnahme aber als „haltlos“ bezeichnet.

Fünf bis sechs Varianten von „Da war nichts“

Es habe zu keinem Zeitpunkt politischen Einfluss von Scholz auf die Entscheidung der Finanzbehörde gegeben, so lässt der heutige Bundeskanzler seit zweieinhalb Jahren wiederholen, seit seine Gespräche mit den Warburg-Bankiers bekannt wurden.

In seinem halbstündigen Eingangsstatement wiederholt er diese Aussage nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich fünf bis sechs Mal in unterschiedlichen Varianten. „Da war nichts“, sagte Scholz mit Blick auf die bekannt gewordenen Tagebucheinträge von Warburg-Bankier Olearius.

Der schrieb am 26. Oktober 2016 nach einem Treffen mit Scholz laut verschiedenen Medien über den damaligen Ersten Bürgermeister: „Er fragt, hört zu, äußert keine Meinung, lässt nichts durchblicken, was er denkt und ob und wie er zu handeln gedenkt. Ich verstehe das, will ja auch nicht drängen und ihn in irgendeiner Weise kompromittieren.“

„Lunch als Dank für die Hilfestellung“

Diesen Tagebucheintrag zitiert Scholz in seinem Statement, aber nicht diese beiden anderen: Am 9. November teilt Scholz Olearius laut dessen Aufzeichnungen mit: „Schicken Sie das Schreiben ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator.“ Olearius fährt fort: „Ich frage nichts, danke und lasse das Schreiben H. Tschentscher überbringen.“

Am 17. November wird der Warburg-Bank eine Zahlung von 47 Millionen Euro erlassen. Am 22. Dezember lädt Olearius laut Tagebucheintrag seine SPD-Lobbyisten Alfred Pawelczyk und Johannes Kahrs zum „Lunch als Dank für die Hilfestellung“ ein.

Scholz aber bleibt bei seiner Linie: Es gebe keinen Hinweis, dass er oder der ehemalige Finanzsenator und heutige Erste Bürgermeister Peter Tschentscher sich in das Steuerverfahren eingemischt haben, „weil es ihn auch nicht geben kann“.

Gespräche dienten der Meinungsbildung

Sein Eingangsstatement beendet Scholz mit folgenden Worten: „Ich hege die leise Hoffnung, dass diese Mutmaßung und Unterstellung nun aufhört, denn sie hat keine Grundlage.“

An die Treffen mit den Bankiers habe er „keine konkrete Erinnerung“, meint Scholz. Dass er sich drei Mal in zwei Jahren mit den Warburg-Chefs getroffen hat, sei „keine Vorzugsbehandlung“: Auch mit den Chefs der Hamburger Sparkasse und der anderen großen hanseatischen Privatbank Berenberg habe er sich im selben Zeitraum jeweils drei Mal getroffen.

Solche Gespräche dienten zur Meinungsbildung, sagte Scholz. „Ich gebe keine Zusagen und verspreche auch nichts, ich bin da ausgesprochen zurückhaltend.“ Er habe sich stets „korrekt verhalten“.

