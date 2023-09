Eine Premiere: Warum gleich fünf zentralasiatische Präsidenten den Kanzler auf einmal besuchen

Berlin. Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal kommen am Freitag gleich fünf Spitzenvertreter aus Zentralasien auf einmal nach Berlin. Die Staatschefs der früheren Sowjetrepubliken Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, der sogenannten Z5, frühstücken zunächst mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nach einem Wirtschaftsforum fahren der Kasache Kassym-Schomart Tokajew, der Usbeke Shavkat Mirziyoyev, der Tadschike Emomalij Rahmon, der Kirgise Sadyr Dschaparow sowie der Turkmene Gurbanguly Berdimuhamedow dann weiter ins Kanzleramt zu Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angriff Russlands auf die Ukraine habe das Bewusstsein geschärft, dass Deutschland seine Zusammenarbeit mit mehr Ländern intensivieren müsse, heißt es in der Bundesregierung. Und auch in den zentralasiatischen Ländern, die traditionell immer noch eng verbunden mit Russland seien, sei die Erkenntnis gewachsen, dass man seine wirtschaftlichen wie politischen Kontakte diversifizieren müsse.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Vorwürfe der Menschenrechtsverstöße gegen stark abgeschottetes Turkmenistan

Um deutsche Investitionen in den Z5-Ländern wird es wohl gehen. Die Wirtschaft mahnt hierfür vor allem Rechtssicherheit und den Abbau von Korruption an. Unter anderem gegen das stark abgeschottete Turkmenistan gibt es Vorwürfe wegen Menschenrechtsverstößen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umgekehrt hat Deutschland Interesse an den Rohstoffvorkommen der Region, darunter Öl und seltene Erden. Und auch das deutsche Interesse an Wasserstoff als Energieform dürfte besprochen werden. Kasachstan plant eine große Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff. Die Bundesregierung hat im Sommer in der Hauptstadt Astana ein Büro für Wasserstoffdiplomatie eröffnet, das von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) betreut wird. Kasachisches Öl fließt zur Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die nach dem Importstopp für russisches Öl um ihre Existenz gefürchtet hatte.

Russlands Krieg wird eine Rolle spielen

Auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine wird bei dem Besuch der Z5 mit Sicherheit eine Rolle spielen. In den zentralasiatischen Ländern hat der Überfall Russlands auf eine andere seiner ehemaligen Teilrepubliken durchaus Besorgnis ausgelöst. Unter anderem gegen Kasachstan und Usbekistan gibt es den Vorwurf, Güter aus europäischen Ländern zu importieren und an Russland weiterzuliefern – und dadurch westliche Sanktionen gegen Moskau zu umgehen. Beim Treffen mit Tokajew, der bereits am Donnerstag bei Scholz zu Gast war, lobte der Kanzler, es sei „gut und hilfreich“, dass Kasachstan hier bereits Gegenmaßnahmen ergriffen habe.