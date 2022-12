„Hard ’n’ Heavy“: Auf diese Weihnachtssongs fährt der ukrainische Botschafter ab

Berlin. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat auf Twitter seine Lieblingsweihnachtshits verraten. Dazu veröffentlichte er eine personalisierte Playlist des Musikstreamingdienstes Apple Music. Die Musik auf der Liste ist auffällig rockig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle wichtigen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

„Carol of the Bells“ von August Burns Red, „Santa Claus Is Coming to Town“ von Alice Cooper und „Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow“, von Twisted Sister – wer ruhige, besinnliche Weihnachtslieder mag, ist in der Playlist des Botschafters definitiv falsch. Stattdessen sind rockige Gitarrensolos und heftige Schlagzeugeinlagen zu hören.

Kleiner Fehler, schnelle Korrektur

„Schöne rockige Weihnachtslieder für diejenigen, die Wham‘s White Christmas nicht mehr hören können“, schrieb Makeiev und fügt hinzu: „Übrigens, wussten Sie, das Carol of the Bell ist ein Lied ’Schtschedryk’ vom ukrainischen Komponisten Mykola Leontovych!?“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Dass das Lied „White Christmas“ eigentlich von Bing Crospy stammt, korrigierte Makeiev später. In seinem Tweet meinte er offenbar „Last Christmas“ von Wham!.

Auf Twitter kommt der Musikgeschmack des Ukrainers unterdessen gut an. „Sehr sympathisch, Herr Botschafter“, kommentierte ein User. Ein anderer schrieb: „Klasse Playlist“ und wünschte einen schönen Advent.

Botschafter Makeiev liebt rockige Musik

Makeiev hatte im Oktober das Amt als neuer ukrainischer Botschafter in Deutschland übernommen. Er löste damit seinen Vorgänger Andrij Melnkyk ab, der nach Kiew zurückkehrte um dort den Posten des Vize-Außenministers der Ukraine zu übernehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon vor Antritt des Botschafterpostens war Oleksii Makeiev als Musikliebhaber aufgefallen. Ebenfalls auf Twitter bat er vor der rund 15 Stunden langen Autofahrt von Kiew nach Berlin um deutsche Musiktipps. „Guten Morgen! Schon bald geht es los: ein langer Weg von Kyiv nach Berlin am Steuer. Ich habe eine ziemlich alte Playlist mit Liedern in deutscher Sprache. Könnten meine Follower mir was tolles empfehlen, was ich verpasst habe? Eher was rockiges! Danke!“, schrieb er damals.

RND/ag