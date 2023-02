Ukrainische First Lady über das Trauma des Krieges: „Auch ich bin in Behandlung“

Christoph Heusgen: „Russland braucht die Deputinisierung“

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz setzt auf eine Entwicklung in Russland wie seinerzeit die Denazifizierung in Deutschland. Für Anstöße zu Friedensgesprächen für die Ukraine hofft er auf vertrauliche Gespräche zwischen den Delegationen aus den USA und China, die am Wochenende zur wichtigsten internationalen Sicherheitstagung nach München kommen.