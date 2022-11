Olympia-Korruptionsskandal in Japan weitet sich immer mehr aus - Razzia bei weiterer Werbeagentur

Stromausfall in Kiew Stromausfall in Kiew

Neuer ukrainischer Botschafter Makeiev fordert Generatoren und mehr Waffen von Deutschland

In Kiew gibt es derzeit nur wenige Stunden am Tag Strom. Der neue Botschafter der Ukraine in Berlin, Oleksii Makeiev, appelliert an Deutschland, Generatoren und Auto-Transformatoren für die Stromversorgung zur Verfügung zu stellen. Zudem forderte er weitere Waffen.