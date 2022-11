Offizier: Öltanker vor Oman bei Drohnenangriff getroffen

Ein Öltanker ist am Dienstagabend bei einem Drohnenangriff vor der Küste des Omans getroffen worden. Der Vorfall ereignete sich inmitten erhöhter Spannungen zwischen dem Westen und dem Iran.

Dubai. Vor der Küste Omans ist ein Öltanker von einer mit einer Bombe bestückten Drohne getroffen worden. Dies teilte ein im Nahen Osten stationierter Offizier der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch mit. Danach war vom Angriff am Vorabend der unter liberianischer Flagge segelnde Öltanker „Pacific Zircon“ betroffen, der von einem Unternehmen mit Sitz in Singapur betrieben wird, das dem israelischen Milliardär Idan Ofer gehört.

Eine britische Militärorganisation, die den Schiffsverkehr in der Region überwacht, teilte der AP mit, dass sie von einem Vorfall wisse und ihn untersuche. Der Zwischenfall trug sich in einer Phase stark zunehmender Spannungen zwischen dem Westen und dem Iran zu.

