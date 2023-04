Ostereier-Rollen mit dem Präsidenten: Rasen am Weißen Haus ist voller Kinder

Millionen Menschen in Gefahr

Zunehmende Gewalt im Kongo: „Der Völkermord ist schon im vollen Gange“

Die Gewalt in in Zentralafrika nimmt weiter zu. 29 Jahre nach dem Genozid an den Tutsi in Ruanda droht nun ein Völkermord im Kongo. Ignoriert die internationale Gemeinschaft alle Warnzeichen?