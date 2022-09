Osteuropa-Expertin: Stimmung in Russland verändert sich - keine Mobilisierung gegen Putin „von unten“

Moskau: Polizisten tragen einen Demonstranten während einer Demonstration gegen die Mobilisierung weg, der einen Ausweis in der Hand hält. Bei Protesten in Russland gegen die von Kremlchef Putin angeordnete Teilmobilmachung des Militärs sind mehr als 1300 Menschen festgenommen worden. Das Bürgerrechtsportal OVD-Info zählte am Mittwochabend über 1350 Festnahmen in 38 Städten des Landes. In Moskau wurden diesen Angaben zufolge mehr als 500 Demonstranten in Gewahrsam genommen.

© Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa