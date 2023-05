Nach Verhaftung von Pakistans Ex-Premier Khan: Anhänger protestieren – Regierung setzt Militär ein

Islamabad. Zwei Tage nach der Verhaftung des ehemaligen Premierministers Imran Khan ist die Lage in Pakistan weiter angespannt. „Wir haben die Armee eingesetzt, um die Gewalt zu beenden“, sagte Innenminister Rana Sanaullah am späten Mittwochabend (Ortszeit) zu lokalen Medien. Truppen patrouillierten in der Hauptstadt Islamabad sowie in den Provinzen Punjab und Khyber Pakhtunkhwa.

Seit der Verhaftung Khans demonstrierten Tausende seiner Anhänger landesweit für die Freilassung des populären Oppositionspolitikers. Die Unterstützer des Ex-Premiers blockierten Straßen, lieferten sich Zusammenstöße mit der Polizei und zündeten Polizei-Checkpoints und Militäreinrichtungen an. Laut Sanaullah kamen am Mittwoch acht Menschen ums Leben, mindestens 300 wurden verletzt.

Anhänger des ehemaligen pakistanischen Premierministers Khan blockieren in Peshawar eine Straße, als sie gegen die Verhaftung ihres Anführers protestieren. © Quelle: Muhammad Sajjad/AP/dpa

Premierminister Sharif nennt Angriffe „unverzeihlich“

Premierminister Shehbaz Sharif mahnte am Mittwochabend (Ortszeit) in einer TV-Ansprache die Bevölkerung an, auf Gewalt zu verzichten. Der Staat werde andernfalls mit voller Härte durchgreifen. Schulen und Universitäten blieben am Donnerstag erneut geschlossen.

Derartige Szenen habe das pakistanische Volk noch nie gesehen, sagte Sharif nach einem Kabinettstreffen. Es seien sogar Patienten aus Krankenwagen geholt und die Fahrzeuge angezündet worden. Die Angriffe seien „unverzeihlich“. Die Bestrafung der an der Gewalt Beteiligten werde exemplarisch ausfallen, sagte er.

Khan wird Diebstahl von Staatsgeschenken vorgeworfen

Der ehemalige Kricket-Star Khan war am Dienstag unter großem Aufsehen in der Hauptstadt Islamabad verhaftet worden. Am Mittwoch wurde er wegen Vorwürfen in Zusammenhang mit Staatsgeschenken angeklagt.

Er muss sich in dem konkreten Fall vor Gericht für mutmaßlichen Diebstahl von Staatsgeschenken verantworten, die er in seiner Zeit als Premierminister (2018 bis 2022) erhalten hat. Ihm wird zur Last gelegt, Einnahmen für den Verkauf derartiger wertvoller Geschenke verborgen zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe.

In einem anderen Fall untersucht die Antikorruptionsbehörde (NAB) Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Immobiliengeschäft. Khan muss sich insgesamt in rund 100 Fällen vor Gericht verantworten. Seit Khans Absetzung im April 2022 durch ein Misstrauensvotum wurden gegen den Politiker von der Justiz immer neue Vorwürfe vorgebracht. Auch unter Khan als Ministerpräsident wurde die Justiz benutzt, um Oppositionelle an ihrer politischen Tätigkeit zu hindern.

RND/dpa/AP