Russischer General zu Umerziehung in der Ukraine: „Brauchen 20 bis 40 Jahre, um die Krankheit auszurotten“

Der russische Offizier und Politiker Vladimir Shamanov deutet in einem Interview an, dass Russland einen auf mehrere Jahrzehnte angelegten Plan hat, um jedes Zeichen der Unabhängigkeit und von Kultur in der Ukraine zu beseitigen. Das sei nötig, um „normale Bedingungen für künftige Generationen zu schaffen“, so Shamanov.