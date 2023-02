Wütender Mob in Pakistan lyncht Mann wegen Blasphemie-Vorwurf

In Pakistan haben Hunderte Männer eine Polizeiwache gestürmt und einen wegen des Verdachts der Gotteslästerung festgenommenen Mann brutal getötet. Gegen mehrere Polizeibeamte seien Strafmaßnahmen angeordnet worden, weil sie aus dem Gebäude geflüchtet seien und so den Lynchmord nicht verhindert hätten, sagte ein Sprecher.

Islamabad. Eine wütende Menge hat in Pakistan eine Polizeiwache gestürmt und einen wegen des Verdachts der Gotteslästerung festgenommenen Mann brutal getötet. Hunderte Männer seien in das Gebäude eingedrungen und hätten den Festgenommenen gelyncht sowie das Gebäude verwüstet, berichteten örtliche Medien am Samstag. In sozialen Medien zirkulierten Videos des Geschehens. Dem Mann war vorgeworfen worden, den Koran geschändet zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei bestätigte den Vorfall im Distrikt Nankana Sahib in der Provinz Punjab. Gegen mehrere Polizeibeamte seien Strafmaßnahmen angeordnet worden, weil sie aus dem Gebäude geflüchtet seien und so den Lynchmord am Festgenommenen nicht verhindert hätten, sagte ein Sprecher. „Niemand darf das Gesetz in die eigene Hand nehmen, egal wie einflussreich er ist“, sagte der örtliche Polizeichef.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gotteslästerung ist ein äußerst sensibles Thema im muslimischen Pakistan. Wer dessen beschuldigt wird, kann ins Visier sogenannter „Blasphemie-Bürgerwehren“ geraten – extremistische Muslime, die angebliche Ketzer schon niedergeschossen, angezündet oder zu Tode geprügelt haben. 2020 wurde ein US-Pakistanischer Staatsbürger während einer laufenden Verhandlung im Gerichtssaal erschossen. 2021 wurde ein Mann aus Sri Lanka in Pakistan nach Vorwürfen der Gotteslästerung von Arbeitskollegen totgeprügelt und angezündet.

RND/dpa