Offenbar Jugendlicher im Westjordanland getötet

Im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 16-Jähriger getötet worden. Laut dem Gesundheitsministerium in Ramallah gab es am Josefsgrab in Nablus Konfrontationen mit israelischen Soldaten - dabei habe eine Kugel den Jungen am Kopf getroffen.