﻿„Anzunehmen, dass ich auch gut töten kann, ist völlig irrsinnig“

Berlin. Wenn der Bundestag am Donnerstag die Sterbehilfe in Deutschland neu regelt, wird das ihre Arbeit unmittelbar berühren: Die Palliativmedizinerin Wiebke Nehls ist Chefärztin am Helios-Klinikum Emil von Behring in Berlin, die Begleitung von Sterbenden gehört für sie zu ihrem Alltag. Nachdem das Bundesverfassungsgericht 2020 die bisherige Regelung gekippt und ein „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ proklamiert hatte, stehen nun zwei Entwürfe zur Abstimmung: Ein eher restriktiver des SPD-Abgeordneten Lars Castellucci, der die Hilfe beim Suizid unter das Strafrecht stellt, und eine liberalere Variante, hinter der Renate Künast (Grüne) und Katrin Helling-Plahr (FDP) stehen. Zufrieden ist Hehls, die auch Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin ist, aber mit beiden nicht – weil sie den Wünschen und Bedürfnissen der Sterbenden, wie sie sie in ihrer Arbeit erfährt, ihrer Ansicht nach nicht gerecht werden.

Frau Nehls, wann hat Sie zuletzt ein Patient um Hilfe beim Sterben gebeten?

Moment, lassen Sie mich überlegen… Vor zwei Tagen.

Wie wird das dann formuliert?

Meistens eher vage, im Sinne von: Geben Sie mir bitte was. Aber wenn Sie mich fragen, wie viele Patienten bei der letzten Visite neben vielen anderen Wünschen auch einen Todeswunsch hatten, dann waren das drei. Drei von zwölf.

Wie gehen Sie damit um?

Indem ich zu verstehen versuche, wer und was dieser Mensch ist und in Beziehung zu ihm trete. Das ist für mich der Knackpunkt: Dass ich mich auf ihn einlasse und vollkommen ergebnisoffen in dieses Gespräch gehe.

Dabei haben Sie die Gesetzeslage dann immer im Hinterkopf?

Nein, glücklicherweise ist es mir schon mein ganzes palliativmedizinisches Leben lang gelungen, das Juristische erst mal völlig auszuklammern. Das ist mir in diesem Moment nicht wichtig. Und ich denke auch nicht: Oh je, jetzt sagt er schon wieder, er wolle umgebracht werden, dabei darf ich das doch gar nicht – sondern ich lasse mich komplett auf diese Person ein.

Und dann lassen die Menschen von ihrem Sterbewunsch ab?

Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Ich brauche meistens sehr viele Begegnungen und Gespräche – und lande dann oft in einer Ambivalenz. Mir hilft, dass ich nicht alleine mit dem Menschen im Gespräch bin – andere Teammitglieder nehmen vielleicht Dinge wahr, die mir nicht auffallen. Der Alltag für mich ist, dass Menschen mich und sich gleichsam testen und sagen: Ich kann nicht mehr – haben Sie eine Tablette für mich? Und im nächsten Moment sagen sie dann vielleicht: Ich brauche aber noch die Grippeschutzimpfung, es geht ja auf den Winter zu. Oder: Ich brauche aber noch ein neues Rezept für den Cholesterinsenker. Ich sage dann natürlich nicht: Sehen Sie, Sie wollen gar nicht sterben. Sondern ich stelle fest: Gut, wir sind unterwegs.

„Er sagt immer wieder: Ich will so nicht mehr“

Wo landen Sie dann?

Nehmen wir zum Beispiel einen Patienten, der gerade bei uns ist. Vor 40 Jahren hat er in einem nordafrikanischen Land eine Kriegsverletzung erlitten, seitdem hat er eine Querschnittslähmung. Jetzt leidet er an einem Tumor, unheilbar. Er sagt immer wieder: Ich will so nicht mehr, ich kann so nicht mehr. Jetzt versuchen wir herauszufinden, was er möchte.

Klingt aber doch recht eindeutig.

Vordergründig vielleicht. Aber gleichzeitig sagt er: Bei Ihnen auf der Palliativstation möchte ich noch viele Monate bleiben. Er hat seine Lebenskraft lange Zeit daraus gezogen, dass er sich selbst versorgen konnte, obwohl es ihm niemand zugetraut hat. Offensichtlich war sein Lebenswunsch immer an Eigenständigkeit in der Versorgung geknüpft. Und wenn man dieses Dilemma nicht erkennt, kann es schnell passieren, dass man in die eine oder andere Richtung zu früh abbiegt.

Mit der fatalen Folge…

…dass ein Suizid unumkehrbar ist, genau.

Die neuen Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe sehen eine Beratungspflicht vor – also Gespräche, in denen solche Wünsche zur Sprache kommen.

Wie soll das gehen? Ich kann ja nicht in einer Viertelstunde fragen: Warum wollen Sie das? Haben Sie sich schon mal überlegt, was eine Sedierung ist? Ob der Verzicht auf Essen und Trinken für Sie infrage kommt? Es ist ausgeschlossen, in diesem Rahmen in dieser Zeit all diese grundsätzlichen persönlichen Fragen zu klären. Ich mache solche Gespräche seit 20 Jahren und fühle mich da gut aufgestellt – aber das geht nicht.

Im Streit um die Sterbehilfe vermittelt die Palliativmedizin häufig den Eindruck: Wüssten alle Menschen um die Möglichkeiten der Leidenslinderung, würde sich niemand mehr das Leben nehmen wollen. Bei Ihnen klingt das auch durch. Ist das nicht zu einfach?

Ja, das ist ein künstlich schön getuschtes Bild, das finde ich auch schwierig. Auch ich sehe Menschen, die verzweifelt sind, verzweifelt bleiben und verzweifelt sterben. Aber dennoch bin ich überzeugt, dass ein Sterben mit palliativer Versorgung immer die bessere Variante ist. Nehmen Sie die 70-jährige Patientin, die wir vor Kurzem hier hatten und vehement Hilfe zum Tod einforderte…

… die Sie ihr dann nicht gewährten?

Es stellte sich heraus, dass sie vor einem Jahr ihren Enkel an einen Hirntumor verloren hatte. Ihre Tochter und das Geschwisterkind waren extrem belastet – und sie konnte sich gar nicht vorstellen, ihrer Familie noch einen längeren Weg des Leidens und Sterbens zuzumuten. Sie wollte nicht jetzt sterben, sie wollte diesen Weg nicht gehen. Am Ende hat die Familie gemeinsam hier auf der Station sehr viel nachgeholt, es ging dann um sehr viele Lebensgeschichten.

Und am Ende?

Hat die Frau auf eine weitere Tumorbehandlung verzichtet und kam in ein Hospiz.

Palliativbegleitung auf der Intensivstation: Wiebke Nehls (links) am Bett eines Patienten. © Quelle: Foto: Sebastian Gabsch

Geht das wirklich: eine „ergebnisoffene“ Beratung am Lebensende? So, wie es die Gesetzentwürfe fordern – und wie Sie es für sich in Anspruch nehmen?

Ja, ich denke schon. Aber mit der Einschränkung, dass ich überzeugt bin, dass Abschiednehmen wichtig ist. Weil ich das selbst hier immer wieder als so wichtig wahrnehme.

Haben Sie selbst schon einmal einen Menschen beim Suizid begleitet?

Nein. Ich habe Menschen beim Verzicht auf Essen und Trinken begleitet, beim Verzicht auf weitere Behandlungen, Sedierung angeboten und sedierte Menschen begleitet, alles das. Aber nicht im Suizid.

Können Sie das, fachlich gesehen?

Es ist jedenfalls ein Fehlschluss zu glauben, dass wir Palliativärztinnen und -ärzte gut darin sind, Menschen im Suizid zu begleiten. Ich weiß über Pentobarbital…

… ein tödlich wirkendes Medikament, das Ärzte künftig verschreiben können sollen…

… so viel wie jeder Anästhesist, Pneumologe oder Kardiologe. Ich habe viele Menschen im Sterben begleitet, aber anzunehmen, dass ich deswegen auch gut töten kann, ist völlig irrsinnig. Das geht auch sicher den allermeisten Ärztinnen und Ärzten so. Ich frage mich auch, wer das wie unterrichten soll.

„Es würde den Druck erhöhen – auf Ärzte und Patienten“

Hat die jeweilige Rechtslage eigentlich einen Einfluss darauf, wie Patienten Ihnen gegenüber auftreten?

Ja, das hängt unmittelbar mit der Berichterstattung über das Thema zusammen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020, das ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben erklärte, kamen manche Patienten mit ganz deutlichen Forderungen und Wünschen auf uns zu. Andererseits ist es aber auch so, dass große Krisen oder Katastrophen das Thema völlig zurückdrängen. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine zum Beispiel war das ganz deutlich zu sehen, die Menschen beschäftigen sich dann wieder mit ganz anderen Dingen.

Was würde es für Sie bedeuten, wenn einer der Gesetzentwürfe an diesem Donnerstag angenommen würde?

Es würde den Druck auf uns Palliativärzte jedenfalls stark erhöhen. Einfach wegen des Fehlschlusses, die Palliativärztinnen und -ärzte haben viel mit dem Sterben zu tun, die regeln das schon. Und es würde den Druck auf die Menschen erhöhen, aus ihrer Ambivalenz rauszufinden und möglicherweise die Gesellschaft durch ihren Suizid zu schonen.

Sie sind, so ist aus Ihren Sätzen zu entnehmen, für eine Verschiebung der Abstimmung?

Ja. Vielleicht brauchen wir einfach noch etwas länger. Die beiden Entwürfe, die jetzt zur Abstimmung stehen, werden der Realität und den Bedürfnissen am Lebensende jedenfalls nicht gerecht. Ich fürchte, wir hätten da ein juristisches Regelwerk, das die Menschen eher zu den Sterbehilfevereinen treibt. Und das können wir nicht wollen.





