73 Prozent der Kinder und Jugendliche sind noch immer durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie psychisch belastet. Mit Mental-Health-Coaches an gut 100 Schulen in Deutschland will die Bundes­regierung sie nun unterstützen. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält das für unzureichend.

Pandemiefolgen: Regierung will mit Maßnahmenpaket psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen helfen

Berlin. Mit einem Maßnahmenpaket will die Bundesregierung Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der psycho­sozialen Belastungen durch die Corona-Pandemie unterstützen. 73 Prozent der jungen Menschen seien immer noch psychisch belastet, heißt es in einem am Mittwoch vorgestellten und vom Bundeskabinett beschlossenen Abschlussbericht einer interministeriellen Arbeitsgruppe.

Zu den Belastungen in der Pandemie kämen aktuell weitere Belastungen durch Krieg, Inflation und Klimakrise, sagte Familien­ministerin Lisa Paus (Grüne). Dies treffe Kinder aus ärmeren Familien besonders hart. „Es darf aber nicht von persönlichen Ressourcen oder vom sozialen Status der Familie abhängen, wie gut junge Menschen Krisen überstehen“, mahnte sie. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält die Bemühungen der Bundesregierung für unzureichend.

Lauterbach: „Wir kümmern uns jetzt um einen schnelleren Zugang zur therapeutischen Versorgung“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, nachdem Kinder unter der Pandemie und den Schutz­maß­nahmen besonders gelitten hätten, schulde man ihnen, dass ihre Versorgung jetzt Priorität habe. Der SPD-Politiker rief Eltern dazu auf, vorsorgende U‑Unter­suchungen auf jeden Fall wahrzunehmen. Wenn Kinder auffällig seien, depressiv wirkten oder sich zurückzögen, sollten Eltern sie im Zweifelsfall immer von Psychologen oder Ärzten untersuchen lassen.

Lauterbach erklärte, Deutschland habe im Vergleich zu anderen europäischen Ländern besonders lange Schul­schließungen gehabt. Das sei wahrscheinlich ein Fehler gewesen und habe den Kindern geschadet. „Es sind Schäden, die nicht bleiben müssen, es sind aber auf jeden Fall Schäden, die bleiben können“, sagte er. „Wir kümmern uns jetzt um einen schnelleren Zugang zur therapeutischen Versorgung“, versicherte der SPD-Politiker.

Konkret will die Regierung unter anderem 10 Millionen Euro für sogenannte Mental-Health-Coaches an Schulen zur Verfügung stellen. Sie sollen ab dem Schuljahr 2023/24 Kindern und Jugendlichen an gut 100 Schulen in Deutschland bei Sorgen und Problemen zur Seite stehen, bei akuten Krisen eine „Erste Psychische Hilfe“ bieten und weitere Unterstützungs­angebote vermitteln.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern kritisiert das als viel zu wenig. „Mental-Health-Coaches für gut 100 Schulen bereitzustellen ist ein richtiger Schritt – aber angesichts von über 40.000 Schulen in Deutschland nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte sie dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Sie forderte, den schul­psychologischen Dienst für Schülerinnen und Schüler auszubauen. Das Angebot sei in den Bundesländern sehr ungleich verteilt. „Von einer Stelle Schul­psychologie für 1000 Schülerinnen und Schüler, die für eine gute Unterstützung der Kinder und Jugendlichen notwendig ist, sind jedoch alle Bundesländer meilenweit entfernt“, so Finnern. Die Spreizung reiche derzeit von eins zu 3114 bis zu einem Verhältnis von eins zu 9822, beklagte die GEW-Chefin.

Der Chef der Krankenkasse DAK-Gesundheit, Andreas Storm, der für die Kassen an dem Bericht mitgearbeitet hat, sagte dem RND, der Einsatz von Mental-Health-Coaches sei ein wesentlicher Schritt. „Bei der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen besteht jetzt eindeutig der größte Handlungsbedarf“, sagte Storm. Studien, wie zum Beispiel der Kinder- und Jugendreport der DAK, hätten gezeigt, dass durch die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns Depressionen und Essstörungen bei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren deutlich zugenommen hätten. Im Grundschulalter zeige sich eine spürbare Steigerung von Entwicklungs­störungen. „Die Lage hat sich dramatisch verschärft“, sagte er. „Es ist sehr zu begrüßen, dass die Politik endlich reagiert und handelt“, sagte Storm.

Die Bundesregierung will ferner durch eine Gesetzes­änderung mehr Therapieplätze für Kinder schaffen. Lauterbach sagte: „Es gibt genug Psychotherapeuten, die diese Arbeit gerne machen würden. Es ist aber nicht möglich, weil ihnen die Bedarfs­zulassung fehlt.“ Je nach dem, wie schnell dieses Gesetz beschlossen werden könne, dürfte es schon in der zweiten Jahreshälfte von 2023 wirken, so der Gesundheitsminister.