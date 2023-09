Panne in Parteivideo: Clip zum neuen CDU-Logo zeigt falschen Bundestag

Am Dienstag hat die CDU ihren neuen Look enthüllt. Das neue Logo mit schwarzen CDU‑Lettern vor türkisem Hintergrund soll „dynamisch, frisch und modern“ wirken, erklärte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bei einer Pressekonferenz. Passend zum erneuerten Erkennungszeichen, teilte die Partei ein Video bei X, ehemals Twitter. Darin ist der neue „CDU-Bogen“ des Logos zu sehen, der abwechselnd von verschiedenen Video-Sequenzen gefüllt wird. Dazu titelt die CDU: „Unser starkes Zeichen. Für die Erneuerung. Für den Zusammenhalt.“

Nach 19 Sekunden des Clips erscheint im rechten Bildausschnitt ein Gebäude, das mutmaßlich den Reichstag in Berlin zeigen soll. Allerdings handelt es sich dabei nicht um den Sitz des Deutschen Bundestages, sondern um den Präsidentenpalast in Tiflis, Georgien. Beide Gebäude haben eine Glaskuppel, die über einer breiten Fassade mit Säulen thront. Das Gebäude auf dem von der CDU verbreiteten Bild unterscheidet sich jedoch deutlich in der Fassade. Auch die Kuppel sieht anders aus.

Sieht dem Reichstagsgebäude sehr ähnlich: der Präsidentenpalast in Georgien. © Quelle: picture alliance / Caro

Spott im Netz

Unter dem Video reagieren viele X-Nutzerinnen und Nutzer belustigt auf den falschen Reichstag. „Sagt mir bitte, dass das bei 0:19 Sekunden beabsichtigt war, mit dem georgischen Präsidentenpalast....?“, kommentiert eine Person. Eine andere stichelt: „Wenn Du ’ne teure Kampagne bezahlst und in der Agentur macht das der Praktikant ...“ „Ich wüsste ja gern, ob eine KI daran beteiligt war!“, schrieb Linken-Politikerin Anke Domscheit-Berg. „Guten Morgen aus Tiflis“, postete der Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke zusammen mit einem Foto des Reichstagsgebäudes.

Auch ein weiteres Detail sorgt in der Kommentarspalte für Aufregung: Einige User meinen, in dem CDU-Bogen bestehend aus drei Streifen eine große Ähnlichkeit zum Logo des Sportherstellers Adidas zu erkennen. „Eine Adidas-Skisprungschanze in einem türkisen Sebastian Kurz Gedächtnisrahmen? Stark. Da ist das Kanzleramt ab spätestens 2025 ja im Prinzip sicher“, kommentiert etwa eine Nutzerin.

Die mögliche Kompatibilität des CDU-Bogens mit dem Logo der AfD sticht einigen ebenfalls ins Auge. „Sprungschanze oder Start-/Landerampe?“, fragt etwa ein Nutzer zu einem beispielhaften Clip, der die beiden Logos miteinander kombiniert.

Linnemann dementierte eine mögliche Ähnlichkeit zur Farbgebung der AfD am Dienstag. Im Fall des neuen CDU-Looks handele es sich um einen jahrelangen Trend der Logofarbe. Dieser werde nun fortgeführt. „Es sind zwei ganz unterschiedliche Farben“, meinte der Generalsekretär.

Zuletzt stand die CDU in der Kritik, weil die Partei in Thüringen eine Abstimmung zur Senkung der Grund­erwerbs­steuer mithilfe der AfD für sich entscheiden konnte. Das hatte bundesweit Empörung ausgelöst – und auch innerhalb der CDU Kritik laut werden lassen. Zum Fauxpas im Parteivideo hat sich die Partei bislang nicht geäußert.

RND/al mit Agenturmaterial