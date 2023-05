﻿Panzer-Crashkurs in 6 Wochen: So lernen die Ukrainer den Leopard 1 kennen

Rathenow/Klietz. Es war die Stille, an die sie sich erst gewöhnen mussten. Vor zwei Wochen waren die beiden ukrainischen Soldaten noch in Bachmut direkt an der Front. Während dort fast ununterbrochen Schüsse und Explosionen zu hören sind, zwitschern auf dem Truppenübungsplatz im sachsen-anhaltischen Klietz die Vögel.

Den beiden Soldaten, die aus Sicherheitsgründen ihre Gesichter vermummt haben und ihre Namen nicht nennen dürfen, ist es nicht leicht gefallen, nach Deutschland zu kommen. „Es ist nicht einfach für uns. Aber wir wissen, warum wir hier sind. Wir wollen schnell lernen und Erfahrungen sammeln, die uns im Kampf gegen unseren Feind helfen werden“, sagt einer der beiden Soldaten. Während ihre Kameraden weiter in Schützengräben kämpfen, sollen sie hier lernen, wie man den Leopard 1 A5 fährt und repariert. Rund 100 der Kampfpanzer sollen an die Ukraine geliefert werden, finanziert von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden.

Eine ukrainische Panzerbesatzung wird auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in der Wartung von Kampfpanzern des Typs Leopard 1A5 geschult. © Quelle: Getty Images

Seit über einem Jahr führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Die Front ist über zweitausend Kilometer von Deutschland entfernt und doch näher als gedacht. Deutschland liefert nicht nur Waffen an die Ukraine, sondern bildet die Soldaten auch aus. Der Ausbildungshub Nord ist die zentrale Drehscheibe der von Brüssel geführten europäischen Mission zur Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland. Hier konzentriert sich ein Großteil der Trainings. Bislang wurden den Angaben zufolge mehr als 3000 ukrainische Soldaten ausgebildet. Bis Ende des Jahres soll die Zahl auf bis zu 9000 anwachsen.

Leopard-1-Crashkurs in sechs Wochen

In einem sechswöchigen Crashkurs im sachsen-anhaltinisch-brandenburgischen Grenzland lernen die Ukrainer die Grundlagen. Eigentlich dauert eine Panzerausbildung mindestens drei Monate. Heute steht die Wartung der Panzer auf dem Programm. Wie macht man einen Ölwechsel? Was ist beim Spannen der Panzerketten zu beachten? Angeleitet werden die Ukrainer von deutschen und dänischen Ausbildern. Letztere kennen sich besser mit der Instandhaltung des Leopard 1 aus, weil die älteren Soldaten selbst noch auf den Panzern gelernt haben. „Das ist wie Fahrradfahren. Man muss nur wieder aufsteigen“, sagt Oberstleutnant Kristian, der für die dänische Seite der Ausbildung zuständig ist.

Leopard 1 Gemeinsam mit den Niederlanden und Dänemark finanziert Deutschland die Instandsetzung von rund 100 Kampfpanzern Leopard 1 A5 aus Industriebeständen. Der Leopard 1 ist der erste Kampfpanzer, der nach dem Zweiten Weltkrieg für die Bundeswehr hergestellt wurde. Von 1965 bis Mitte der 80er Jahre wurden insgesamt 4700 Stück produziert. Die Letzten wurden vor 20 Jahren ausgemustert und vom Leopard 2 abgelöst.

Für die Ukrainer ist der Umgang mit dem Leopard 1 noch nicht wie Fahrradfahren. Der Soldat aus Bachmut hat zum ersten Mal mit westlichen Panzern zu tun. Er glaubt, dass sie einen Unterschied machen an der Front. Vor dem Angriff Russlands hat das ukrainische Heer vorrangig sowjetische Kampfpanzer vom Typ T-72 genutzt. Viel Zeit haben sie nicht, sich mit dem großen grünen Ungetüm vertraut zu machen. Der Zeitplan ist straff. Zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Die ukrainischen Soldaten sind konzentriert bei der Sache. Sie setzen die Anweisungen, die von Englisch auf Ukrainisch übersetzt werden, schnell um. Man merkt ihnen an, dass sie sich seit Monaten im Ausnahmezustand befinden und einfach funktionieren. „Sie sind sehr wissbegierig. Die ukrainischen Soldaten wollen so viel lernen, wie sie können, bevor sie wieder zurück in den Krieg gehen“, sagt Ausbilder Kristian.

Der Fakt, dass ihre Kameraden bald wieder zurück an die Front müssen, gibt auch den deutschen und dänischen Soldaten zu denken. Man versuche den Kontakt so professionell wie möglich zu halten, aber das sei nicht einfach, sagt Oberstleutnant Kristian. „Wir sind alle Soldaten und freunden uns schnell an.“ Davon konnte sich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) überzeugen. Er reiste am Freitag mit seinem dänischen Kollegen Lund Poulsen nach Klietz, um sich die Ausbildung anzuschauen. Pistorius sagte, die Ausbildung geschehe mit Leidenschaft und Herzblut – „für etwas, was für unsere Lebenswirklichkeit bislang sehr fremd war, nämlich einen unmittelbaren Einsatz, mit dem, was sie hier lernen, auf dem Schlachtfeld“. Das beeinflusse sehr wohl auch das Denken der Kameraden. Er habe sich bei seinem Besuch davon überzeugen können, dass der Leopard keinesfalls ein „alter Panzer“ sei, sagt Pistorius.

Auch wenn das Militärfahrzeug Ende der 70er Jahre gebaut worden ist, sei der Leopard 1 nicht schlechter als das Nachfolgemodell Leopard 2 A4. Das habe zwar mehr Feuerkraft und mehr Schutz, aber die Genauigkeit der Schüsse sei dieselbe, erklärt der Kommandeur der Deutschen Anteile am Multinationalen Korps, Generalleutnant Andreas Marlow. Zudem verfügten die Kampfpanzer über Nachtsichtgeräte. Diese Wärmebildkameras seien etwas „wo die Russen schwach sind“, so Marlow.

Verteidigungsminister Pistorius verspricht Unterstützung

Pistorius bekräftigte vor den Soldaten abermals Unterstützung für das von Russland angegriffene Land. „Ich bleibe dabei und sage es immer wieder aus tiefster Überzeugung: Wir werden die Ukraine unterstützen, mit allem, was möglich ist – as long as it takes“, sagte der Minister.

Die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft sei sehr wichtig für die Ukrainer, sagt der ukrainische Soldat, der sein Gesicht mit einem Schlauchschal verdeckt hält. „Wir brauchen die modernen Waffen, um gegen unseren Feind zu kämpfen. Aber wir sehen die Unterstützung auch hier jeden Tag von unseren Kameraden.“ In vier Wochen geht es für ihn zurück an die Front. Wohin genau er gehen wird, weiß er noch nicht.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.