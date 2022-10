Panzer für die Ukraine: Europaparlament fordert EU-Länder zu Lieferungen auf

So will der Kreis Plön die Strände an Seen und der Ostsee sicherer machen

Baden im Kreis Plön, an der Ostsee und in der Holsteinischen Schweiz soll sicherer werden. Der Plöner Kreistag beschloss eine Initiative, die Notrufsäulen an den Stränden überall dort aufstellen will, wo Städte und Gemeinden sich eine wünschen. So groß ist die Nachfrage bei den Kommunen.