Regierungssprecher: Lieferung von Leopard-Panzern hängt nicht von US-Abrams ab

Holstein Kiel: Zurück im kalten Storchennest

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Spanien hat die nasskalte Realität den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel wieder eingeholt. Im heimischen Storchennest arbeitet die KSV nun am letzten Schliff für die Rückrunde. Und auch am Kader? In der laufenden Transferperiode kann durchaus noch etwas passieren. Alles Wissenswerte in unserem Newsletters „Holstein Kiel - Die Woche“.