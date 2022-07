Die von Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen in der Ukraine sind offenbar schon stark beschädigt. Kiew hat in dieser Woche dem Verteidigungsministerium in Berlin mitgeteilt, dass einige von ihnen nach Beschuss russischer Stellungen Fehlermeldungen anzeigten, wie der „Spiegel“ berichtet. Mehrere Haubitzen müssten daher repariert werden.

Das liege nach Einschätzung der Bundeswehr, die der „Spiegel“ zitiert, an der intensiven Verwendung. Durch die hohe Feuergeschwindigkeit werde der Lademechanismus stark belastet. Hundert Schüsse am Tag seien bereits sehr viel - und die ukrainische Armee verfeuere deutlich mehr.

Darüber hinaus hätten die Ukrainer anfangs versucht, sogenannte Smart-Munition, die für besonders genaue Treffer vorgesehen sind, auf zu große Entfernung verschießen. Die Bundeswehr will dem Bericht zufolge bald weitere Ersatzteile liefern, um die Probleme zu lösen.

Hundert weitere Haubitzen sollen an Ukraine verkauft werden

Vor etwa einem Monat sind sieben Geschütze vom Typ Panzerhaubitze 2000 aus Deutschland in der Ukraine angekommen. Seit Mitte Mai sind mehr als 60 ukrainische Soldaten an den modernen Artillerie­systemen ausgebildet worden. Die künftige Besatzung hat zusammen mit technischen Fachleuten an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein eine Einweisung erhalten, hieß es vonseiten der Bundesregierung im Mai.

Diese Woche wurde außerdem bekannt, dass die Bundesregierung offenbar den Verkauf von weiteren 100 Panzerhaubitzen an die Ukraine genehmigt hat. Wie ebenfalls der „Spiegel“ berichtetet, soll der deutsche Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) eine Herstellungsgenehmigung für die Systeme vom Bundeswirtschaftsministerium erhalten haben.

Panzerhaubitze 2000 gilt als eines der modernsten Artilleriegeschütze

Eine Panzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug ähnlich einem Panzer. Mit Standardmunition erreicht die Panzerhaubitze Schussentfernungen von 30 Kilometern. Mit sogenannter reichweitengesteigerter Munition sind nach Angaben der Bundeswehr sogar 40 Kilometer möglich.

Die Besatzung kann bis zu sechs Granaten so abfeuern, dass diese gleichzeitig einschlagen. „Die Panzerhaubitze 2000 ist eines der modernsten Artilleriegeschütze weltweit. Ihre Stärke liegt in ihrer Präzision und in ihrer großen Kampfentfernung“, heißt es vonseiten der Bundeswehr. Praktiker erklären, dass die ukrainischen Truppen damit in Verbindung mit Aufklärungs­ergebnissen erhebliche Wirkungstreffer auf größere Entfernung erzielen könnten.

