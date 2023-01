Deutschland, der zögerliche Verbündete

Berlin bremst, Paris gibt den Vorreiter: In der Debatte um Panzerlieferungen hat sich Deutschland wieder einmal als zögerlicher Verbündeter präsentiert. Kanzler Scholz hat damit eine weitere Chance verspielt, Deutschland als Vorreiter zu profilieren, kommentiert Can Merey.

Berlin. Überzeugende Argumente gegen die Lieferung deutscher Schützen- und Kampfpanzer an die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon lange nicht mehr. Zuletzt musste als Grund für die Blockadehaltung herhalten, dass Deutschland keinen nationalen Alleingang wolle. Eine schwache Ausrede: Hätte die Bundesregierung gewollt, hätte sie sich schon lange darum bemühen können, Verbündete ins Boot zu holen – um dann gemeinsam westliche Panzer zu liefern.

Nun hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Initiative ergriffen und der Ukraine Spähpanzer aus eigener Produktion zugesagt. Nicht nur das: Nach den Worten von US-Präsident Joe Biden erwägen die Vereinigten Staaten die Lieferung amerikanischer Bradley-Schützenpanzer.

Ukraine braucht Panzer

Im Lob des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die Adresse Frankreichs wegen der Panzerzusagen ist auch eine Botschaft an Berlin enthalten. „Das sendet ein klares Signal an alle unsere Partner“, sagte Selenskyj. „Es gibt keinen rationalen Grund, weshalb Panzer westlicher Bauart bislang nicht an die Ukraine geliefert wurden.“

Mehr noch: Es gibt gute Gründe, solche Panzer zu liefern. Mit den gezielten Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur führt Russland einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Was seit dem ersten Tag des russischen Überfalls gilt, ist weiterhin richtig: Kremlchef Wladimir Putin ist für die Eskalation verantwortlich, nicht der Westen. Putin hat keines seiner Kriegsziele aufgegeben. Es geht also um nicht weniger als um das Überleben der Ukraine. Für die Ukrainer ist die Existenz ihrer Heimat verständlicherweise nicht verhandelbar. Sie müssen diesen Krieg gewinnen – und brauchen dafür auch Panzer aus dem Westen.

Deutschland müsste sich nicht verstecken

Besonders die Ankündigung Macrons hat Scholz unter Druck gesetzt. Die „Süddeutsche Zeitung“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichteten keine 24 Stunden später, womöglich werde Deutschland nun doch Schützenpanzer vom Typ Marder liefern. Auch wenn Scholz nachziehen sollte: Deutschland hat sich in der Panzerdebatte ein weiteres Mal als zögerlicher Verbündeter präsentiert. Unvergessen sind in Kiew die 5000 Bundeswehr-Helme, jener erste militärische Beitrag für die angegriffene Ukraine, mit dem die Bundesregierung sich der Lächerlichkeit preisgab.

Dass Teile der Bundesregierung ein Kommunikationsproblem haben, hat sich nicht erst seit dem peinlichen Silvestervideo von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht gezeigt. Denn Deutschland müsste sich bei der Ukraine-Hilfe eigentlich nicht verstecken.

Bei der militärischen Unterstützung steht die Bundesrepublik nach den USA und Großbritannien an dritter Stelle, bei der bilateralen Regierungshilfe (einschließlich des Anteils an EU-Beihilfen) sogar an zweiter. Statt sich aber als Vorreiter zu profilieren, wirkt Deutschland wie ein Partner, der ständig auf der Bremse steht – bis er am Ende unter wachsendem Druck dann doch nachgibt. Bereits im September fragte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba mit Blick auf die Zurückhaltung bei den von seinem Land erbetenen Leopard- und Marder-Panzern, wovor Berlin eigentlich Angst habe. Auch wenn die Antwort bis heute ausbleibt: Spätestens jetzt ist klar, dass Paris mehr Mut hat.

Dabei hatte ausgerechnet Macron zuletzt in Berlin mit Überlegungen zu Sicherheitsgarantien für Russland im Fall von Friedensverhandlungen für Irritationen gesorgt. Scholz wiederum war nach Kriegsbeginn für seine „Zeitenwende“-Rede von Verbündeten gefeiert worden. Sie hatten Deutschland lange dafür kritisiert, seiner Verantwortung als stärkste Wirtschaftsmacht Europas in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht gerecht zu werden. Inzwischen ist die Begeisterung verblasst. Die „New York Times“ schrieb zum Jahreswechsel über die „Zeitenwende“-Ansprache: „Fast ein Jahr später fehlt jedoch immer noch eine klare Vorstellung des Kanzlers dazu, was das bedeutet.“